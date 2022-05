Sonja Zietlow: Dschungelcamp-Aus? Sie spricht über ihren Abschied

Diese Nachricht platzte rein wie eine Bombe: Daniel Hartwich wird im kommenden Jahr nicht mehr das Dschungelcamp präsentieren. Der Moderator will mehr für seine Familie da sein. Hört nun auch Sonja Zietlow auf? Sie sprach nun darüber, wann sie die Reißleine ziehen würde.

Nach 9 Jahren ist Schluss! Daniel Hartwich wird die kommende Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ nicht mehr moderieren. „Die 15. Staffel von ‚Ich bin Star – Holt mich hier raus‘ war meine letzte. Der Grund dafür ist rein privater Natur. Mir war immer klar, dass ich die Show nur so lange moderiere, wie meine Familie mich zu den Dreharbeiten begleiten kann. Aufgrund der Schulpflicht geht das nun nicht mehr, daher gebe ich die Moderation ab. Das fällt mir nicht leicht, aber mir ist es wichtiger, nicht wochenlang von meiner Frau und unseren Kindern getrennt zu sein“, erklärte der Moderator damals.

Daniel Hartwich will also künftig mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. Sonja Zietlow war von dem Abschied ihres Kollegen sehr bewegt. Denn schließlich habe sich zwischen den beiden über die Jahren eine enge Freundschaft entwickelt. „Ich kann seine Entscheidung absolut nachvollziehen, auch wenn ich persönlich es natürlich schade finde. In den letzten neun Jahren haben wir miteinander viel er- und durchlebt. Wir haben viel gelacht und einmalige Momente erlebt und erschaffen. Das wird immer Teil meines Lebens bleiben“, so die Moderatorin.

Dann würde Sonja Zietlow bei IBES aussteigen

Sonja Zietlow wünscht sich ab der kommenden Staffel der Erfolgsshow einen Kollegen, mit welchem die Chemie komplett stimmt. Wenn das nicht der Fall sein sollte, würde auch sie die Reißleine ziehen: „Ich hab halt gesagt, dass wenn es gar nicht passen sollte, dann mach ich das einfach nicht mehr.“ Doch wie sollte ihr Kollege sein? „Weil ich den Job kenne und da darf man nicht so wahnsinnig ich-bezogen sein. Und man muss ein Teamplayer sein, das ist sehr, sehr wichtig“, verriet Sonja Zietlow gegenüber RTL-Exclusiv. Ein Ersatz für Daniel Hartwich wurde wohl noch nicht gefunden – bis zur nächsten Staffel ist aber auch noch etwas Zeit. Schon gelesen? Dschungelcamp-Aus von Daniel Hartwich: Erste Worte von Sonja Zietlow!