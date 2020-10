Sommerhaus-Unfall: Tim Sandt wird noch immer behandelt!

Tim Sandt hatte in der diesjährigen Staffel von “Das Sommerhaus der Stars” einen tragischen Unfall. Der Freund von Annemarie Eilfeld wurde in der Show von Michael Tomaschautzki versehentlich mit einem Knüppel geschlagen. Noch immer leidet der Marketingmanager an den Folgen des Zwischenfalls!

Bei dem Unfall verlor Tim Sandt kurzzeitig das Bewusstsein und sofort war der Rettungsdienst vor Ort. Kurze Zeit später musste er ins Krankenhaus – danach gab es aber Entwarnung und Tim Sandt konnte wieder in die Villa zurückkehren. Doch noch immer leidet Tim Sandt an den Folgen des Unfalls.

Tim Sandt leidet noch immer

“Tim ist immer noch in physiotherapeutischer Behandlung und leidet hin und wieder unter Schmerzen und Schwindel”, sagt Annemarie Eilfeld bei Instagram. Lisha behauptete sogar im Podcats von Die Pochers hier!, dass die Situation deutlich schlimmer gewesen sei. RTL ruderte jedoch zurück: “Ihm wurde der Kreislauf stabilisiert und danach ging es ihm wieder gut”, heißt es in einem Statement des Senders.

Für Annemarie Eilfeld war das einer schlimmsten Momente

Für Annemarie EIlfeld war der Unfall ein krasser Schock-Moment. “Für mich war das einer der schlimmsten Augenblicke in meinem Leben. Ich habe Angst gehabt, war traurig und wütend. Ich war in dem Moment völlig aus dem Häuschen und muss ganz ehrlich sagen, dass ich in dem Moment lieber nach Hause gefahren wäre. Ich war kurz davor zu sagen, dass für mich an dem Punkt das Experiment vorbei ist”, erklärte das DSDS-Sternchen kürzlich im exklusiven Interview mit KUKKSI. Und weiter: “Er lag dort und hat nichts mehr gesehen. Ich bin zu ihm hin und wollte wissen, wie es ihm geht. Aber er hat mich nicht erkannt. Er hat mich angeschaut und gefragt ‘Wo bin ich und wer bist du?’. Danach war er komplett weg und ohnmächtig. Für mich ist eine Welt zusammengebrochen.” Schon gelesen? Notarzt-Einsatz bei Tim: Annemarie Eilfeld hätte Sommerhaus fast abgebrochen!