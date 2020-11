Sommerhaus-Reunion: Kein Promi-Paar entschuldigte sich bei Eva Benetatou!

Nach dem Finale trafen die Promi-Paare von “Das Sommerhaus der Stars” beim großen Wiedersehen nochmal aufeinander. Besonders gespannt warteten die Zuschauer darauf, wie sich die Kandidaten gegenüber Eva Benetatou verhielten. Doch eine Entschuldigung gab es nicht!

Andrej Mangold und Jennifer Lange trafen beim großen Wiedersehen von “Das Sommerhaus der Stars” auf Eva Benetatou und ihrem Verlobten Chris aufeinander. Eva musste in der Staffel viel durchmachen – besonders viele Lästereien musste sie von Andrej und Jenny über sich ergehen lassen. Doch zu einer Versöhnung kam es nicht.

Andrej und Jenny gestehen sich keine Fehler ein

Andrej Mangold und Jennifer Lange haben sich keine Fehler eingestanden. “Ich finde es Wahnsinn, dass man nicht reflektieren kann, was da drin passiert ist. Das, was da drinnen mit mir und Chris gemacht wurde, spiegelt einen Teil unserer Gesellschaft wieder. Dieses Verhalten, ich möchte es nicht Mobbing nennen, habe ich überstanden und auch danach weitergemacht. Wir sind da gestärkt rausgegangen. Ich wünsche das alles, was da drinnen passiert ist, keinem Menschen”, sagt Eva Benetatou in der Show.

Andrej Mangold sorgt mit Spruch für Shitstorm

Andrej Mangold hat sich mit Spruch dagegen nboch unbeliebter gemacht. Denn er fand, dass man für eine gute Quote gesorgt habe. “Am Ende des Tages ist es eine Show, es geht um Quoten. Die Quoten haben wir, glaube ich, alle gebracht”, sagte der Ex-Bachelor bei der Reunion. Nach dem Satz gab es einen krassen Shitstorm in den sozialen Netzwerken – insbesondere beim Kurznachrichtendienst Twitter machten zahlreiche User ihren Ärger viel Luft. Die Folgen von “Das Sommerhaus der Stars” kannst du nochmal bei TVNOW* schauen. Schon gelesen? Sommerhaus-Wiedersehen: Bittere Tränen bei Jennifer Lange!

