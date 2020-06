Sommerhaus-Kracher: Andrej Mangold trifft auf Eva Benetatou!

RTL hat die Kandidaten für das „Sommerhaus der Stars“ bestätigt. Unter den Promi-Paaren befinden sich auch Andrej Mangold und Jennifer Lange. Doch nun zieht eine Kandidatin nachträglich ein – und darüber dürfte das „Bachelor“-Paar absolut nicht begeistert sein.

Zuletzt gab es Spekulationen, dass auch Evanthia Benetatou mit in die Promi-Villa einzieht. Die Gerüchte hat RTL nun bestätigt: Das Bachelor-Babe geht gemeinsam mit ihrem Partner ins „Sommerhaus der Stars“. Das dürfte in der Staffel für ordentlich Zündstoff sorgen.

Kommt es zum Beef zwischen Andrej und Eva?

Zur Erinnerung: Im „Bachelor“-Finale stand Evanthia Benetatou neben Jennifer Lange im Finale. Andrej Mangold hat die letzte Rose dann Jenny überreicht – Eva ging leer aus. Nun trifft sie erneut auf den Bachelor und auch die beiden Girls werden sich wiedersehen. Das Pärchen und Eva gerieten immer wieder aneinander – im „Sommerhaus der Stars“ könnte es erneut zum Beef kommen. „Wir beide ziehen ins Sommerhaus der Stars ein. Leute, wir freuen uns mega drauf. Wir sind absolut aufgeregt, es ist aber positive Aufregung“, sagte Eva Benetatou in einem Interview mit RTL.

Eva und Chris haben sich verlobt

Die Beauty stellte auch klar, dass sie mit Chris die Show gewinnen will. „Wir sind gespannt auf das, was kommt, wir sind positiv eingestellt, guter Dinge. Wir rocken das“, so die 28-Jährige. Und was meint ihr Liebster? „Ja, und wir freuen uns auf alte Bekannte. Ich kenne da jemanden“, meint er. Die beiden sind mittlerweile verlobt. Bei RTL-Explosiv macht er ihr damals einen Antrag. „So, mein Schatz, du weißt, ich liebe dich über alles. In dieser kurzen Zeit haben wir so viel geschafft zusammen. Wir lieben uns jeden Tag mehr. Und deswegen will ich dich fragen, möchtest du meine Frau werden?“, so Chris. RTL zeigt „Das Sommerhaus der Stars“ wahrscheinlich ab Juli.