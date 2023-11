Sommerhaus-Hammer: Justine Dippl und Arben erwarten ein Baby!

Das „Sommerhaus“-Wiedersehen sorgte erneut für viel Zoff – so wie die gesamte Staffel. Doch am Ende der Krawall-Show gab es eine süße Überraschung: Justine Dippl und Arben Zekic haben verkündet, dass sie Eltern werden.

Das große Wiedersehen von „Das Sommerhaus der Stars“ war vor allem von viel Streit geprägt. Die Kandidaten sprachen wild durcheinander, dass selbst Moderatorin Frauke Ludowig kaum zu Wort kam. Denn zwischen den Promi-Paaren kam es zu hitzigen Diskussionen. Zum Ende der Sendung sorgten Justine Dippl und Arben für einen Baby-Hammer.

Justine Dippl und Arben Zekic werden Eltern

Justine Dippl und Arben haben es ins Finale vom „Sommerhaus der Stars“ geschafft. Das Paar musste sich jedoch gegen Serkan Yavuz und Samira Klampfl geschlagen haben. Und dennoch sorgen Justine Dippl und ihr Mann für die süßesten News beim Wiedersehen und verkünden, dass sie ein Baby erwarten. „Wir erwarten Nachwuchs!“, verkündete der Busfahrer stolz. Justine Dippl präsentierte danach im Stehen ihren Babybauch. „Ihr habt auch geheiratet?“, will Frauke Ludowig wissen. Auch diese Frage beantwortete das Paar mit „Ja“ und präsentierten sich sogar im Hochzeitslook.

Bereits im Jahr 2022 bekamen die beiden ein Kind. „Wir sind so stolz auf unser Glück, wir können es noch gar nicht fassen, sie endlich in unseren Armen zu halten“, verkündete Justine Dippl damals stolz. Mit der derzeitigen Schwangerschaft ist die Ex von Joey Heindle in bester Gesellschaft. Denn auch „Sommerhaus“-Kandidatin Pia Tillmann und ihr Zico erwarten ein Baby. Die ehemalige Darstellerin von „Berlin – Tag & Nacht“ zeigte beim „Sommerhaus“-Wiedersehen ebenfalls ihren Babybauch.