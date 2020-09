Sommerhaus-Eklat: Jennifer Lange trifft auf Eva Benetatou!

Im “Sommerhaus der Stars” kehrt einfach keine Ruhe ein. In der neuen Folge trifft Jennifer Lange auf die Ex-“Bachelor”-Konkurrentin Evanthia Benetatou – für die Freundin von Andrej Mangold ist das ein krasser Schock!

Erst sorgten Georgina Fleur und ihr Verlobter Kubilay Özdemir mit der Spuck-Attacke für einen Eklat – das Paar hat daraufhin freiwillig das Haus verlassen. Deshalb musste in der vergangenen Folge auch kein Promi-Paar die Show verlassen. Doch RTL hat für Nachschub gesorgt – und das könnte Jennifer Lange so richtig auf die Palme bringen.

Denn ausgerechnet Eva Benetatou, welche im “Bachelor”-Finale um Andrej Mangold kämpfte, zieht ins “Sommerhaus der Stars” – gegen Jennifer Lange hatte die Beauty damals das Nachsehen. Doch nun treffen die beiden Girls wieder aufeinander und das könnte im Haus für ordentlich Zündstoff sorgen. “Eva, die auch mit dem Bachelor geschlafen hat”, regt sich die Freundin von Andrej Mangold auf.

Jennifer Lange vor Wutausbruch

Zur Erinnerung: Beim Bachelor-Wiedersehen hat Evanthia Benetatou damals die Bombe platzen lassen und gestand, wie nah sie Andrej Mangold während den Dreharbeiten wirklich stand. Daher überrascht es wenig, dass Jennifer Lange auf ihre ehemalige Konkurrentin absolut nicht gut zu sprechen ist. “Ich will diese Frau einfach nicht um mich herum haben. Ich will sie nicht sehen, ich will sie nicht riechen und ich will sie nicht hören”, so Jenny Lange.

Eva Benetatou macht eine Kampfansage

Und was meint Eva Benetatou? “Ich möchte einfach, dass Deutschland sein Gesicht endlich mal sieht”, sagt sie in einem Vorstellungsvideo und macht damit eine krasse Kampfansage. Das Drama in der Promi-WG geht wohl in die nächste Runde – es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis es zwischen den beiden Girls richtig krachen wird… RTL und TVNOW zeigen “Das Sommerhaus der Stars” immer mittwochs und sonntags um 20:15 Uhr. Mehr News zum “Sommerhaus der Stars“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.