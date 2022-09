Sommerhaus-Eklat: Dieses Paar muss frühzeitig ausziehen!

Für die meisten Paare ist das „Sommerhaus der Stars“ eine heftige Belastungsprobe. Nicht nur bei den Kandidaten, sondern auch innerhalb der Paare kriselte es in der Staffel gewaltig. Nun muss ein Promi-Paar die Show frühzeitig verlassen.

Diese Staffel vom „Sommerhaus der Stars“ hat es in sich. In den vergangenen Wochen zogen dunkle Wolken über dem Haus in Bocholt auf: Immer wieder krachte es gewaltig zwischen den Kandidaten. Harmonie? Fehlanzeige! Marcel Dähne und Lisa-Marie Weinberger sowie Kader Loth und ihr Mann Ismet Atli mussten bereits ihre Sachen packen. Nun verlässt ein Promi-Paar frühzeitig die Show.

Achtung, Spoiler!

Bereits seit der erste Folge fliegen zwischen Eric Sindermann und Katharina Hambüchen die Fetzen. In der kommenden Show, welche bereits bei RTL+ zu sehen ist, kommt es zwischen dem Paar zum absoluten Showdown. Die beiden trennen sich tatsächlich in der nächsten Sendung! „Wir hatten davor schon auch so krasse Probleme, wo ich einfach sage, dass wir getrennte Wege hätten gehen müssen. Wir haben es aber nicht geschafft“, sagt Eric Sindermann.

Liebes-Aus in der Show

Aufgrund der Trennung mitten im Haus müssen sie nun auch die Show endgültig verlassen. Katharina Hambüchen gesteht, dass die Teilnahme im „Sommerhaus der Stars“ ein „Horrorerlebnis“ gewesen sei. Zwar haben sich in den vergangenen Jahren nach Ende der Show schon einige Promi-Paare getrennt – aber ein Liebes-Aus während dem „Sommerhaus“ hat eher Seltenheitswert. Wie die anderen Promi-Paare darauf wohl reagieren werden? Die neue Folge ist bereits vorab bei RTL+ online. RTL zeigt „Das Sommerhaus der Stars“ immer sonntags und mittwochs um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Sommerhaus der Stars 2022: Wie haben sich Kader Loth und Ismet Atli kennengelernt?