Sommerhaus-Eklat: Das steckt hinter dem Zoff zwischen Andreas Robens & Iris Klein!

Der Streit im “Sommerhaus der Stars” nimmt einfach kein Ende und geht in die nächste Runde. Für Andreas Robens wird der schlimmste Albtraum wahr: Iris und Peter Klein ziehen in die Villa! Die beiden Mallorca-Auswanderer sind krass verfeindet.

In der neuen Folge kommt es erneut zum Streit – im Mittelpunkt stehen dabei Iris und Peter Klein. Bekannt ist Iris Klein eigentlich nur als “Die Mutter von…” – für einige TV-Formate hat es dennoch gereicht. Schlagzeilen machte die Katzenberger-Mutter vor allem mit ihrer Bar-Pleite auf Mallorca, mit welcher sie gnadenlos krachen ging.

Der Streit geht in die nächste Runde

Nachrückerin Iris Klein und Andreas Robens können sich absolut nicht verstehen. Und auch die Begrüßung im “Sommerhaus der Stars” fällt schon ziemlich kalt aus – aber was steckt eigentlich hinter dem Zoff der beiden Mallorca-Stars? Laut dem Bodybuilder hat Iris Klein dazu beigetragen, seinen Lebenstraum zerstört zu haben. “Die will ich im Knast sehen”, sagt Andreas Robens wütend. “Du hast in deinem Leben nichts auf die Reihe bekommen”, sagt er laut einem Teaser zu Iris Klein. Im Jahr 2019 hat Andreas Robens die Katzenberger-Mama als “Miss Piggy” betitelt.

Iris Klein landete den größten Mallorca-Flop seit Jahren

Ein Rückblick: Der Bodybuilder wollte damals am Ballermann 12 auf Mallorca das Open-Air-Fitnesscenter “Muscle Beach” eröffnen. Stattdessen eröffnete Iris Klein auf dem Gelände die Bar “Evergreen”. Diese wurde nach wenigen Tagen jedoch schon wieder geschlossen. Der Grund? Mit den anderen Besitzerinnen Nadescha Leitze und Jasmin Reinemuth kam es zu Unstimmigkeiten. Das Opening und Closing fand damals innerhalb von nur einer Woche statt und war der größte Flop auf Mallorca seit Jahren.

Nadescha Leitze rechnet mit Iris Klein ab

“Das Café ist richtig gut angenommen worden – nicht nur bei deutschen Urlaubern, sondern auch vielen Spaniern. Die Einheimischen nennen es immer das ‘kleine Disneyland’ am Ballermann. Ich bin sehr froh, dass Iris Klein nicht mehr dabei ist. Die Gäste kommen seit ihrem Weggang viel zahlreicher. Der Anziehungsmagnet, so wie sie sich immer nannte, war sie leider nicht”, sagte Nadescha Leitze im März 2020 im exklusiven Interview mit KUKKSI auf Mallorca.

Und auch die YouTube-Stars Lou und Lisha können mit Iris Klein nichts anfangen. Wie weit der Streit in der Show zwischen den beiden geht, bleibt abzuwarten – die Andreas Robens und Iris Klein werden aber definitiv keine Freunde mehr. RTL und TVNOW zeigen “Das Sommerhaus der Stars” immer mittwochs und sonntags um 20:15 Uhr. Mehr News zum “Sommerhaus der Stars“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.