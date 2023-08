Sommerhaus-Eklat: Das sagen die anderen Kandidaten!

Im „Sommerhaus der Stars“ kommt es in der diesjährigen Staffel zum Eklat. Zwar wurden die Folgen noch nicht bei RTL gezeigt. Aber schon jetzt ist durchgesickert: Das Zoffpotential ist hoch! Sogar zu Handgreiflichkeiten soll es angeblich gekommen sein. Nun melden sich die anderen Kandidat:innen zu Wort.

Die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ sorgt schon jetzt für Gesprächsstoff. Es gibt keine Zweifel mehr daran, dass es in der Show zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen ist. „Prellung, linke Wange, nach Schlag bei Auseinandersetzung“, schrieb Can Kaplan kürzlich bei Instagram. Und weiter: „Lügen über Lügen, intern und in der Öffentlichkeit!“

Das sagen die unbeteiligten Kandidat:innen

Einige Details sind bereits durchgesickert – aber was sagen eigentlich die unbeteiligten Kandidat:innen zum Sommerhaus-Eklat? Bei Instagram hat Aleks Petrovic erklärt, dass er zwei Tage gebraucht hat, um die Ereignisse im Sommerhaus zu verarbeiten. „Es war auf jeden Fall krass. Ich denke, dass alles, was in dieser Staffel passiert ist, gab es bei keiner anderen Sommerhaus-Staffel. Das wird ein richtig heftiges Ding!“, meint er.

Pia Tillmann meint: „Wir sind wieder zurück im realen Leben. Es war definitiv eine prägende Zeit. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so viel geweint habe. Also bei Ausstrahlung: Ich bin die mit dem Taschentuch!“ Eric Stehfest berichtet in dem YouTube-Format „Trashkurs“, dass es ihm schwer gefallen sei, Dinge anzusprechen. Fakt ist: Der Eklat war so heftig, dass selbst RTL eingreifen musste. „Während der Aufzeichnung des ‚Sommerhaus der Stars‘ kam es zu einem Zwischenfall zwischen zwei Paaren, woraufhin wir die Entscheidung getroffen haben, dass beide Paare das Sommerhaus vorzeitig verlassen mussten“, hat der Sender in einem Statement verlauten lassen. Schon gelesen? Sommerhaus-Eklat: Wurde Can Kaplan ins Gesicht geschlagen?