Sommerhaus der Stars 2023: Wer ist raus? Dieses Paar fliegt aus Show 3!

Harmonie? Fehlanzeige! Im „Sommerhaus der Stars“ ist das Konfliktpotential extrem hoch. In der neuen Folge der Realityshow kam es erneut zum Eklat. Und das erste Paar muss die Show verlassen.

Das lange Warten hat ein Ende: Seit dem 19. September 2023 läuft die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ bei RTL. Die Emotionen in der WG in Bocholt kochen über – im Mittelpunkt stehen dabei vor allem Walentina Doronina und Can Kaplan, welche bei den anderen Kandidatinnen und Kandidaten immer wieder anecken. Doch auch Claudia Obert gerät zunehmend in den Fokus der anderen Paare.

Achtung, Spoiler: So geht es in der dritten Folge weiter

In der dritten Folge, welche bereits bei RTL+ verfügbar ist, geht es wieder hoch her. Walentina Doronina und Can Kaplan begannen den Tag mit strategischen Überlegungen, welches Paar man eliminieren könnte. Maurice Dziwak bat regelrecht darum, von ihnen gewählt zu werden und drohte damit, es bei einer möglichen Exit-Challenge es ihnen richtig zeigen zu wollen. Claudia Obert bezeichnete das „Sommerhaus“ unterdessen als lächerlich. Dann kam es auch noch zu einem Hühnchen-Zoff. Denn Walentina Doronina und Can Kaplan bereiteten sich das Hühnchen zu, ohne den anderen Paaren etwas abzugeben. Das sorgte erneut für Stress in der Promi-WG. Besonders Eric Stehfest verurteilte die egoistische Küchenprozedur.

Und auch Claudia Obert war eher auf Krawall gebürstet. Sie fing einen Streit mit Justine Dippl an und kritisierte auch noch den Style von Edith Stehfest – das hat sie aber nicht auf sich sitzen lassen, denn schließlich setze sie sich mit ihrem Outfit für die LGBTQ-Community ein. Claudia Obert stellte außerdem fest, dass sie nur von „Nullnummern“ umgeben sei. Das war aber noch nicht genug: Die Unternehmerin ging dann auch noch auf Pia Tillmann los. Aufgrund des Eklats drohte Eric Stehfest sogar damit, die Show abzubrechen.

Dieses Paar muss die Show verlassen

Claudia Obert sorgte für viel Zoff – und das hat auch Auswirkungen auf die erste Nominierung. Während sich in den ersten beiden Folgen Eric und Edith Stehfest, Walentina Doronina und Can Kaplan, sowie Pia Tillmann und Zico Banach sichern konnten, erhielten Justine Dippl und Arben Zekic den begehrten Nominierungsschutz in der dritten Episode. Auf der Abschussliste standen noch vier Paare – die meisten Stimmen erhielten Claudia Obert und Max Suhr, welche das Sommerhaus verlassen müssen. Die „blutentleerten Langweiler“ würden sie ankotzen, wie Claudia Obert bei ihrem Abschied verkündete. Die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ zeigt RTL immer dienstags um 20:15 Uhr. Die dritte Folge ist bereits bei RTL+ abrufbar. Schon gelesen? Sommerhaus der Stars 2023: Wo steht das Haus? Hier ist der Drehort!