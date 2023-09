Sommerhaus der Stars 2023: Walentina Doronina geht auf Aleksandar Petrovic los!

Die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ hat gerade erst begonnen. Und schon gibt es den ersten handfesten Zoff – es knallt nämlich zwischen Walentina Doronina und Aleksandar Petrovic.

Es gibt ziemlich viel Klärungsbedarf im „Sommerhaus der Stars“. Denn Walentina Doronina ist der Meinung, dass Aleksandar Petrovic über sie Unwahrheiten verbreitet. Es geht immer noch um die Frage: Wer hat wen zu welcher Party ein- oder ausgeladen und damit wessen Ruf geschädigt? Die 23-Jährige fordert eine Entschuldigung. Aleksandar Petrovic sieht das jedoch ganz anders und pfeift auf das, was die Blondine zu sagen hat. Bisher haben die beiden übereinander statt miteinander gesprochen.

Party-Zoff zwischen Walentina Doronina und Aleksandar Petrovic

Bereits die Begrüßung fiel zwischen den beiden Realitystars alles andere als freundlich aus. Doch am zweiten Tag knallt es zwischen den beiden dann richtig! Grund dafür ist eine von Aleks organisierte Party, zu der auch Walentina eingeladen war. Er habe viel Gegenwind von anderen Gästen bekommen – deshalb hat er sie von der Liste gestrichen. Nach der ersten Nominierung flogen dann die Fetzen. „Du hast mich gerade als Lappen bezeichnet, das zeigt deinen Charakter“, wettert Aleksandar Petrovic. „Du bist ja auch ein Lappen“, so die patzige Reaktion von Walentina Doronina.

Ihr Verlobter Can Kaplan will zu Aleks stürmen und ihm die Meinung sagen. Walentina hält ihn jedoch zurück – schließlich will sie keinen „Lappen“ hinterher rennen, wie die Blondine in der Show klarstellt. Später konfrontiert sie ihn selbst. „Ich habe gar keinen Bock auf so einen Kindergarten“, meint Aleks. Walentina droht damit, zu veröffentlichen, was er „für eine peinliche Nummer abgezogen“ hat. Aleks sagt dazu: „Du kriegt gerade deine Sendezeit. Bravo!“ Schließlich will sich dann auch noch die Liebste von Aleks in den Party-Zoff einmischen. „Vanessa, legst du dich mit mir an, legst du dich mit der Falschen an!“, schreit Walentina. Und dann geht sie erneut Aleks an: „Du willst einfach nur dein Image hier aufpolieren, was du bei ‘Temptation Island’ massiv verkackt hast! Punkt.“ Er findet es „lächerlich“ und verzieht sich, um nicht mit Walentina weiter diskutieren zu müssen. Das letzte Wort ist in dem Zoff wohl noch nicht gesprochen… Die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ zeigt RTL immer dienstags um 20:15 Uhr. Die zweite Folge ist bereits bei RTL+ abrufbar. Schon gelesen? Sommerhaus der Stars 2023: Wo steht das Haus? Hier ist der Drehort!