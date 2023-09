Sommerhaus der Stars 2023: Sex-Eklat um Claudia Obert!

Beim Einzug im „Sommerhaus der Stars“ wird es zu Beginn feuchtfröhlich. Im Mittelpunkt: Claudia Obert und Max Suhr. Die beiden lassen von der ersten Sekunde an nichts anbrennen.

Schon seit Wochen sorgt „Das Sommerhaus der Stars“ für Schlagzeilen. Denn in der Show soll es zu einem handfesten Prügel-Eklat gekommen sein. Doch auch abseits davon wird es in der Show sehr emotional, laut und vor allem auch teilweise ziemlich versext. Denn Claudia Obert und Max Suhr sorgen bei den anderen Kandidaten mit intimen Szenen für Kopfschütteln.

Achtung, Spoiler!

Wenn du nicht wissen willst, was in der ersten Folge passiert, solltest du nicht weiterlesen! Als erstes Paar ziehen Claudia Obert und Max Suhr ins „Sommerhaus der Stars“. Nach einer kurzen Erkundung des Hauses und Schampus fallen die beiden auf einer Gartenliege übereinander her. „Solange wir hier noch alleine sind, gucken wir mal, wie dieses Bett funktioniert“, fordert Claudia Obert ihren Lover auf. Daraufhin hebt sie ihre Beine und spreizt diese – es folgen diverse Sex-Bewegungen. Das Paar bleibt glücklicherweise angezogen.

Überrumpelt werden davon vor allem die „Are You the One“-Realitystars Ricarda Raatz und Maurice Dziwak, welche die beiden bei ihrer Ankunft bei ihren Trocken-Sex-Übungen sehen. Zwar rufen die beiden immer wieder „Hallo“ – jedoch sind Claudia Obert und Max Suhr so vertieft, dass diese die Rufe glatt überhören. Maurice gibt dann im Einzelinterview zu: „Wie wir begrüßt wurden, war eine absolute Frechheit! Das ist eine Sache von Respekt.“ Und was sagt Claudia Obert dazu? „Das war ähnlich wie Dirty Dancing auf der Tanzfläche. Wir waren in Ekstase wie beim echten Sex. Natürlich macht das Lust auf mehr, das ging ja aber nicht“, sagt der Reality-Star in der Bild-Zeitung. Die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ zeigt RTL ab dem 19. September 2023 um 20:15 Uhr. Die neue Folge ist bereits bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Sommerhaus-Eklat: Staatsanwalt eingeschaltet! Walentina Doronina bezieht Stellung