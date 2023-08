Sommerhaus der Stars 2023: Start, Sendezeiten, Kandidaten & Drehort – alle Infos zur Staffel!

Es geht wieder los! Die Promi-Paare ziehen auch in diesem Jahr wieder ins „Sommerhaus der Stars“ bei RTL. Die Kandidat:innen kämpfen um den Titel „Das Promipaar 2023“. KUKKSI verrät alle Infos zur Staffel.

In Konkurrenzsituation erleben die Paare in der RTL-Show „Das Sommerhaus der Stars“ Gruppendynamiken, den Beginn neuer Freund- und Feindschaften und einen beinharten Beziehungshärtetest. Kurzum: ein unterhaltsamer Wettbewerb um Geld, einen Titel und die eigene Partnerschaft. Beim wem liegen die Nerven blank? Wo ist die Psyche platt und wer hat sogar seinen Partner satt? Wer hält zusammen? Wer bleibt zusammen? Und wer kassiert am Ende 50.000 Euro und holt den Reality TV-Titel „DAS Promipaar 2023“?

Wann startet das „Sommerhaus der Stars“?

„Das Sommerhaus der Stars“ geht am 19. September 2023 bei RTL in eine neue Runde. Die Folgen werden wie auch in den vergangenen Jahren zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Die neue Episode ist bereits eine Woche vor Ausstrahlung bei RTL+ verfügbar.

Das sind alle Sendezeiten

Folge 1: 12. September (RTL+) und 19. September (RTL)

12. September (RTL+) und 19. September (RTL) Folge 2: 19. September (RTL+) und 26. September (RTL)

19. September (RTL+) und 26. September (RTL) Folge 3: 26. September (RTL+) und 3.Oktober (RTL)

26. September (RTL+) und 3.Oktober (RTL) Folge 4: 3. Oktober (RTL+) und 10. Oktober (RTL)

3. Oktober (RTL+) und 10. Oktober (RTL) Folge 5: 10. Oktober (RTL+) und 17. Oktober (RTL)

10. Oktober (RTL+) und 17. Oktober (RTL) Folge 6: 17. Oktober (RTL+) und 24. Oktober (RTL)

17. Oktober (RTL+) und 24. Oktober (RTL) Folge 7: 24. Oktober (RTL+) und 31. Oktober (RTL)

24. Oktober (RTL+) und 31. Oktober (RTL) Folge 8: 31. Oktober (RTL+) und 1. November (RTL)

31. Oktober (RTL+) und 1. November (RTL) Folge 9: 1. November (RTL+) und 7. November (RTL)

1. November (RTL+) und 7. November (RTL) Folge 10: 7. November (RTL+) und 8. November (RTL)

7. November (RTL+) und 8. November (RTL) Folge 11: 8. November (RTL+) und 14. November (RTL)

8. November (RTL+) und 14. November (RTL) Folge 12: 14. November (RTL+) und 15. November (RTL)

Diese Promi-Paare sind zu Beginn dabei

Schauspielerpaar Eric und Edith Stehfest

Reality-Darsteller Maurice Dziwak und Ricarda „Ricky“ Raatz

Unternehmerin Claudia Obert und Max Suhr

Reality-Pärchen Aleksandar „Aleks“ Petrovic und Vanessa Nwattu

TV-Persönlichkeit Walentina Doronina und Can Kaplan

Partyschlagersänger Tim Toupet und Carina Crone

Dschungelkönig-Ex-Frau Justine Dippl und Arben Zekic

Soapstars Pia Tillmann und Zico Banach

Wo ist die Villa? Hier ist der Drehort!

Das „Sommerhaus der Stars“ ist bekannt für seinen schaurig-schönen Drehort. Die Villa befindet sich in Bocholt – es handelt sich dabei um eine Stadt im Westmünsterland, die ungefähr 50 Minuten mit dem Auto von Duisburg entfernt ist. Im Stadteil Barlo ist der Bauernhof in idyllischer Umgebung zu finden. Fans können den Bauernhof Barlo sogar mieten, wenn man mal am Drehort des Sommerhauses urlauben will. Das Haus ist eigentlich ganz normal eingerichtet – selbst eine Klimaanlage und Flat-TV gibt es dort. Schon gelesen? Sommerhaus-Eklat: Wurde Can Kaplan ins Gesicht geschlagen?