Sommerhaus der Stars 2023: „Schämt euch, RTL!“ Jetzt muss der Sender eingreifen

„Das Sommerhaus der Stars“ ist gerade erst gestartet, aber sorgt für ein großes Konfliktpotential . Auch im Netz polarisiert die Show – und zwar so sehr, dass sogar RTL eingreifen muss. Besonders Walentina Doronina muss viel Kritik einstecken.

Schon seit Wochen sorgt das „Sommerhaus der Stars“ für Schlagzeilen. Schon nach der ersten Folge zeigten sich viele Zuschauer fassungslos. Besonders Walentina Doronina sorgt für Zündstoff in der Promi-WG. Einige User forderten den Sender sogar auf, sie aus der Show zu schneiden und riefen zum Boykott auf. Auf dem offiziellen Instagram-Kanal der Show häuften sich negative Kommentare.

„Dass RTL bezüglich Walentina nicht eingegriffen hat, verstehe ich nicht. Das hat mit Unterhaltung nichts mehr zu tun“ oder „Schämt euch, RTL, dass ihr mit so einer Werbung macht für eure Formate“, schreiben die User bei Instagram. In einem weiteren Kommentar fordert ein anderer User zum Boykott von Walentina Doronina auf: „Bitte gebt der keine Plattform mehr, damit sie normal arbeiten muss.“

RTL spricht Klartext bei Instagram

Und auch Beleidigungen haben sich zunehmend in den sozialen Netzwerken gehäuft – doch jetzt spricht RTL ein Machtwort. Der Sender griff bei Instagram ein und bezog dazu Stellung: „Wir akzeptieren keine Beleidigungen in den Kommentaren und wünschen uns eine respektvolle und sachliche Diskussion“, heißt es in einem Statement. Fraglich ist, ob sich die Zuschauer von dem Statement tatsächlich beeindrucken lassen.

Walentina Doronina äußert sich zum Prügel-Eklat

Die Situation im „Sommerhaus der Stars“ spitzt sich weiter zu. Denn im Laufe der Staffel kommt es zu einem handfesten Prügel-Eklat. Kürzlich hat sich dazu auch Walentina Doronina dazu geäußert. „Man wird sehen, was wirklich hinter den Leuten steckt und wie sie drauf sein können. Die Zuschauer werden sich wundern, was dort passiert. Die meisten Leute, die dort drin waren, zeigten keine Zivilcourage und haben sich zum Täter gemacht“, erklärte die Blondine im exklusiven Interview mit KUKKSI. Und weiter: „Can und ich haben auf den Sender im Vorfeld viel Druck ausgeübt, weil uns immer wieder zu Ohren gekommen ist, dass nicht alles gezeigt wird und es gab auch eine falsche Zeugenaussage eines Produktionsleiters. Diesen haben wir auch angezeigt. Man muss sich mal überlegen, wenn man das schon macht, wie heftig es ist, was dort passiert ist.“ Die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ zeigt RTL immer dienstags um 20:15 Uhr. Die dritte Folge ist bereits bei RTL+ abrufbar. Schon gelesen? Sommerhaus der Stars 2023: Wo steht das Haus? Hier ist der Drehort!