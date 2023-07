Sommerhaus der Stars 2023: Prügel-Szenen hinter den Kulissen? RTL meldet sich zu Wort!

Im „Sommerhaus der Stars“ fliegen die Fetzen! Die erste Folge der neuen Staffel flimmerte noch nicht über die Bildschirme – aber schon jetzt wird klar: Es kracht gewaltig! Angeblich soll es zu Handgreiflichkeiten hinter den Kulissen gekommen sein. RTL meldet sich dazu in einem Statement zu Wort.

Dass es im „Sommerhaus der Stars“ durchaus turbulent zugehen kann, haben bereits die vergangenen Staffeln der Realityshow gezeigt. Immer wieder gingen sich die Promi-Paare im beschaulichen Bocholt an. Doch diesmal scheint es völlig zu eskalieren! Deshalb musste der Sender durchgreifen und hat zwei Paare aus der Show geschmissen.

Kam es zu Handgreiflichkeiten im „Sommerhaus der Stars“?

Laut Medienberichten soll es sogar zu Prügel-Szenen gekommen sein. RTL gibt aber diesbezüglich Entwarnung. „Wir können den geschilderten Vorfall so nicht bestätigen“, teilte ein Sendersprecher in der „Bild“-Zeitung mit. RTL gibt aber zu, dass es zu einem Zwischenfall gekommen ist. „Während der Aufzeichnung des ‚Sommerhaus der Stars‘ kam es zu einem Zwischenfall zwischen zwei Paaren, woraufhin wir die Entscheidung getroffen haben, dass beide Paare das Sommerhaus vorzeitig verlassen mussten“, heißt es in dem Statement.

RTL spricht von einem Zwischenfall

Um welchen „Zwischenfall“ es geht oder was genau vorgefallen ist, teilte RTL noch nicht mit. Es ist aber wahrscheinlich, dass darin unter anderem Walentina Doronina und ihr Verlobter Can Kaplan verwickelt sind. Denn diese haben sich bei Instagram zu Wort gemeldet. „Bitte zeigt die Sachen so, wie sie vorgefallen sind. Sollte das nicht der Fall sein, werde ich es mir zur Lebensaufgabe machen, das, was dort passiert ist, an die Öffentlichkeit zu bringen, damit es jeder erfährt“, schreibt Can an die „Sommerhaus“-Macher in dem sozialen Netzwerk. Walentina lässt verlauten: „Diese Staffel wird wirklich jede Sommerhaus-Staffel übertrumpfen. An, wow, an allem! An wirklich allem! So viel Trash habe ich noch nie auf einem Haufen gesehen.“ Die alten Folgen von „Das Sommerhaus der Stars“ sind bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Sommerhaus der Stars 2023: Liebes-Aus bei diesem Paar? Jetzt gibt es Gewissheit!