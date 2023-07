Sommerhaus der Stars 2023: Mega-Eklat! RTL schmeißt zwei Paare aus der Show

Die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ hat bei RTL noch nicht mal begonnen. Doch schon vor der Ausstrahlung kommt es zu einem Mega-Klat! Bei den Dreharbeiten kam es zu einem Zwischenfall – dieser hat heftige Konsequenzen: Zwei Paare müssen die Show vorzeitig verlassen.

Dass es im „Sommerhaus der Stars“ heftig zugehen kann, haben bereits die vergangenen Staffeln gezeigt. Doch in diesem Jahr soll es zu einem handfesten Zwischenfall gekommen sein. Der Sender hat daraufhin durchgegriffen und hat zwei Paare aus der Show geschmissen. Und wen es sich handelt, hat der Sender jedoch nicht bekanntgegeben. RTL teilte jedoch mit, dass zwei Pärchen heftig aneinander geraten sind.

RTL schmeißt zwei Paare aus der Show

Laut der „Bild“-Zeitung soll es sich jedoch um Gigi Birofio und Dana Feist sowie Walentina Doronina und Can Kaplan handeln. Can deutete bereits selbst an, dass er in einem Vorfall im „Sommerhaus der Stars“ verwickelt ist. „Bitte zeigt die Sachen so, wie sie vorgefallen sind. Sollte das nicht der Fall sein, werde ich es mir zur Lebensaufgabe machen, das, was dort passiert ist, an die Öffentlichkeit zu bringen, damit es jeder erfährt“, schreibt er in einer Instagram-Story. Und auch seine Verlobte schreibt öffentlich: „Diese Staffel wird wirklich jede Sommerhaus-Staffel übertrumpfen. An, wow, an allem! An wirklich allem! So viel Trash habe ich noch nie auf einem Haufen gesehen.“

Es kamen Gerüchte auf, dass es eine Prügelei gegeben haben soll. Die Spekulationen wollte RTL jedoch so nicht bestätigen. „Während der Aufzeichnung des ‚Sommerhaus der Stars‘ kam es zu einem Zwischenfall zwischen zwei Paaren, woraufhin wir die Entscheidung getroffen haben, dass beide Paare das Sommerhaus vorzeitig verlassen mussten“, teilte ein Sendersprecher in der „Bild“ mit. Langweilig wird es in dieser Staffel wohl nicht… Die alten Folgen von „Das Sommerhaus der Stars“ sind bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Sommerhaus der Stars 2023: Liebes-Aus bei diesem Paar? Jetzt gibt es Gewissheit!