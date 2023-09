Sommerhaus-Fluch: Liebes-Aus bei Maurice Dziwak und Ricarda Raatz!

Der „Sommerhaus“-Flucht schlägt diesmal schon vor der Ausstrahlung zu! Für einige Paare endete die Teilnahme im „Sommerhaus der Stars“ in den vergangenen Jahren mit einer Trennung. Auch in der neuen Staffel gibt es da wohl keine Ausnahme: Das erste Paar hat die Trennung bestätigt.

Bei RTL steht „Das Sommerhaus der Stars“ in den Startlöchern. Die erste Folge läuft am 19. September 2023 im Fernsehen, diese ist aber bereits bei RTL+ verfügbar. Die Paare kommen in der Show an ihre Grenzen und endete für einige mit der Trennung. Und auch in diesem Jahr gibt das erste Paar das Liebes-Aus bekannt – und das sogar noch vor der Ausstrahlung.

Liebes-Aus bei Maurice Dziwak und Ricarda Raatz

Gegenüber RTL gaben Maurice Dziwak und Ricarda Raatz ihre Trennung bekannt. Bereits in der ersten Folge war zu sehen, dass bei den beiden der Wurm drin ist und nicht alles nach Plan lief. Er war der Meinung, dass sie sich nicht genug anstrenge. „Wenn ich verliere, dann hängt bei uns der Haussehen schief!“, meint Maurice Dziwak. Jetzt ist alles aus! „Er war sehr launisch und hat mich unter Druck gesetzt in der Beziehung. Man wird sehen, dass Maurice keine Gefühle hat“, sagte die Influencerin gegenüber RTL.

Die Beauty verriet außerdem: „Ich habe nie ein Spiel abgebrochen. Ich habe immer einhundert Prozent gegeben.“ Der 37-Jährige hat unterdessen erklärt, weshalb ihm ein Sieg sehr wichtig ist: „Ich komme aus einer normalen Arbeiterfamilie. Mein Papa war 37 Jahre bei dem gleichen Konzern und die haben ihm dann gesagt, dass sie schließen. […] Ich möchte das Ding gewinnen – für meinen Papa“, so Maurice Dziwak. Bei den beiden gibt es einige Unstimmigkeiten und offenbar ist noch nicht alles geklärt – aber in einem Punkt sind sich die beiden einig: Dass alles aus ist. Die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ zeigt RTL ab dem 19. September 2023 um 20:15 Uhr. Die erste Folge ist bereits bei RTL+ abrufbar. Schon gelesen? Sommerhaus der Stars 2023: Wo steht das Haus? Hier ist der Drehort!