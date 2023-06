Sommerhaus der Stars 2023: Liebes-Aus bei diesem Paar? Jetzt gibt es Gewissheit!

Die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ hat noch nicht mal begonnen, aber sorgt schon jetzt für Gesprächsstoff! Nun soll sich ein Paar nach den Dreharbeiten sogar getrennt haben – aber was ist an den Gerüchten dran? Jetzt gibt es Gewissheit!

Bis die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ startet, müssen sich die Fans noch etwas gedulden. Zwar gibt es noch keinen genauen Sendetermin, aber die Realityshow soll im Spätsommer bei RTL starten. Einige Kandidat*innen kündigten bereits in den sozialen Netzwerken an, dass es in der neuen Staffel zu viel Beef kommen wird. Und nicht nur das: Ein Paar soll sich nach den Dreharbeiten angeblich sogar getrennt haben.

Haben sich Aleks Petrovic und Freundin Vanessa Nwattu getrennt?

Der „Sommerhaus“-Fluch hat in den vergangenen Jahren bei einigen Paaren zugeschlagen. Laut Medienberichten sollen sich nach den Dreharbeiten der diesjährigen Staffel der Erfolgsshow das „Temptation Island“-Paar Aleks Petrovic und Freundin Vanessa Nwattu getrennt haben. Die Zeitschrift „Prisma“ hatte berichtet, dass sich die beiden nur noch getrennt zeigen würden. Doch nun sorgt das Paar selbst für Klartext!

Der 32-Jährige hat in seiner Instagram-Story einen Schnappschuss gezeigt, auf welchem ein Strauß mit weißen Rosen, Schokolade sowie einen handgeschriebenen Liebesbrief zu sehen ist. Aleks Petrovic stellt daraufhin klar: „So viel zu den Schwätzern, die behaupten, wir wären nicht mehr zusammen!“ Die Gerüchte im Netz entsprechen also nicht der Wahrheit – die beiden sind noch immer ein Paar. Kurze Zeit später postete der Reality-Star ein weiteres Foto, welches ihm mit seiner Freundin im Urlaub in Dubai zeigt. Der „Sommerhaus“-Fluch hat also nicht zugeschlagen – zumindest bei den beiden nicht. Die alten Folgen von „Das Sommerhaus der Stars“ sind bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Sommerhaus der Stars 2023: Paare, Sendetermine, Stream & Drehort – alle Infos zur Show!