Sommerhaus der Stars 2023: Heimlicher Auszug vor dem Finale!

Im „Sommerhaus der Stars“ gab es viele hitzige Diskussionen in dieser Staffel. Besonders der Prügel-Eklat zwischen Can Kaplan und Gigi Birofio sorgte für Wirbel. Für ordentlich Zündstoff sorgte vor allem Walentina Doronina. Und jetzt kommt es zum nächsten Eklat: Kurz vor dem Finale gibt es einen heimlichen Auszug.

Diese Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ hat es in sich und sorgte bereits für viele Schlagzeilen. Nach der Prügel-Szene wurden zwei Paare aus der Show geschmissen. Danach gab es einen Kandidaten-Aufstand – dieser wurde aber nicht im TV gezeigt. Aufgrund weiterer Krawall-Szenen gibt es einen heimlichen Auszug kurz vor dem Finale, wie die Bild-Zeitung berichtet. Ein Paar soll demnach das Handtuch geschmissen haben.

Ein Paar schmeißt freiwillig hin

Tim Toupet hatte laut Bild die Nase voll und zog die Notbremse – gemeinsam mit seiner Partnerin Carina Crone soll der Schlagersänger das „Sommerhaus der Stars“ verlassen haben. „Tim hatte eigentlich schon früher die Nase voll. Doch nach einem weiteren hitzigen Streit im Haus entschied er sich zum freiwilligen Abgang. Dabei half es auch nicht, dass ihm erklärt wurde, dass er ein Kandidat für das Finale der Show sei“, erzählte ein Insider aus der Produktion gegenüber dem Blatt.

Und was sagt RTL dazu? „Zu Spekulationen zum weiteren Verlauf im ‚Sommerhaus‘ äußern wir uns nicht. Ab kommender Woche erhöhen wir die Dosis der Sendungen auf zwei pro Woche – es bleibt spannend“, so ein Sendersprecher. Die Tumulte in der RTL-Show gingen an dem Schlagersänger wohl nicht spurlos vorbei. Obwohl Walentina Doronina nicht mehr im Sommerhaus dabei ist und für den meisten Krawall sorgte, wird es auch in ihrer Abwesenheit definitiv nicht langweilig… Die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ zeigt RTL immer dienstags um 20:15 Uhr. Die neue Folge ist bereits bei RTL+ abrufbar. Schon gelesen? Sommerhaus der Stars 2023: Kandidaten-Aufstand nach Prügel-Eklat!