Sommerhaus der Stars 2023: Geheimer Raum enthüllt! Das sehen die Zuschauer nicht im TV

Der Krawall-Faktor ist im „Sommerhaus der Stars“ diesmal besonders hoch. Im Fokus stehen vor allem Walentina Doronina und Can Kaplan, welche bei den anderen Kandidatinnen und Kandidaten für viel Zündstoff sorgen. Rund um die Location in Bocholt gibt es aber noch einige Geheimnisse.

Bei den Dreharbeiten im Mai kämpften acht Paare im „Sommerhaus der Stars“ um 50.000 Euro. Früher wurde die Realityshow in Portugal gedreht – seit der Corona-Pandemie werden die Stars in einem Haus in Bocholt in Nordrhein-Westfalen untergebracht. Die Paare werden 24 Stunden am Tag von Kameras überwacht. Eine Userin bei TikTok hat nun ein interessantes Detail aus dem Anwesen veröffentlicht.

Es gibt eine geheime Toilette im „Sommerhaus“

Was viele nicht wissen: Der Bauernhof, wo die Promis im Mai untergebracht wurden, kann gemietet werden. Eine Nacht kostet zwischen 100 und 160 Euro im Oktober. Geboten werden den Besuchern unter anderem eine Klimaanlage oder ein Flachbild-Sat-TV – Dinge, die den Promis im „Sommerhaus der Stars“ nicht zur Verfügung stehen. Jetzt ist bei Instagram ein Video aufgetaucht, wo eine Userin einen Rundgang durch das Haus macht. Was die Zuschauer nicht sehen: Es gibt einen geheimen Toilettenraum, wo keine Kameras installiert sind, wie watson.de berichtet. „Das ist die Toilette, die nicht gezeigt und auf der keine Kamera ist“, berichtet die Nutzerin.

Ohne den Kameras sieht das Haus sehr einladend aus. „Es gibt keine toten Tiere“, meint die Userin weiter. Und das Anwesen sei ohne die RTL-Betten viel geräumiger. „Normalerweise haben die hier immer alles voll mit Betten“, erklärt sie. Laut der Bild-Zeitung darf das Klo von den „Sommerhaus“-Paaren übrigens genutzt werden – die Kandidatinnen und Kandidaten müssen also nicht zwingend die andere Toilette benutzen, wo Kameras installiert sind. Dennoch können hier zumindest Gespräche aufgezeichnet werden, da die Bewohnerinnen und Bewohner immer ihre Mikros dabei haben. Die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ zeigt RTL immer dienstags um 20:15 Uhr. Die dritte Folge ist bereits bei RTL+ abrufbar. Schon gelesen? Sommerhaus der Stars 2023: Wo steht das Haus? Hier ist der Drehort!