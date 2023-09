Sommerhaus der Stars 2023: ER steckt hinter der Off-Stimme!

Die Promis werden wieder in Bocholt losgelassen! Denn auch dort findet diesmal das „Sommerhaus der Stars“ statt. Eine Moderation gibt es bei dem RTL-Format nicht – stattdessen hört man immer nur eine Stimme aus dem Off. Doch wer ist der Sprecher hinter den Kulissen eigentlich?

Die Stimme aus dem Off im „Sommerhaus der Stars“ ist Kult. Denn der Sprecher hat immer wieder bissige und teils sarkastische Kommentare auf Lager. Er hat einer der bekanntesten Stimmen der Republik: Es handelt sich dabei um Patrick Linke und ist in dem Genre ein echtes Urgestein. Denn nicht nur im „Sommerhaus der Stars“ ist der Off-Sprecher zu hören.

Patrick Linke ist die Off-Stimme im „Sommerhaus der Stars“

Patrick Linke wurde am 19. Februar 1970 in Duisburg geboren und lebt heute in Köln und auf Mallorca. Er ist nicht nur Off-Sprecher, sondern auch Moderator und Synchronsprecher. Zudem ist er auch in der Werbung tätig und war für zahlreiche Dokumentationen im Einsatz. Besonders die Zuschauer*innen bei RTL hören Patrick Linke immer wieder. Denn er hat unter anderem die Senderslogans „Mein RTL“ und „Willkommen Zuhause“ eingesprochen. Neben dem „Sommerhaus der Stars“ ist der Off-Sprecher unter anderem auch in den RTL-Formaten „Vermisst“ sowie „Die Versicherungsdetektive“ zu hören. Bei „Let’s Dance“ bittet er die Jury um eine Bewertung und in „Die 2 – Gottschalk & Jauch gegen alle“ hört man seine Stimme im Hintergrund.

Patrick Linke spricht auch zahlreiche Programmvorschauen bei RTL. Nicht nur im Fernsehen, sondern auch für zahlreiche Radiosender in Deutschland, der Schweiz und Österreich arbeitet Patrick Linke – so beispielsweise für Radio Arabella in München, 104.6 RTL in Berlin oder Radio Energy in Basel, Zürich und Bern. Patrick Linke ist Mitglied der „Vereinigung deutscher Sprecher“. Über sein Privatleben ist wenig bekannt. Fakt ist aber: Seine Stimme ist aus dem Business nicht mehr wegzudenken und in Formaten wie „Das Sommerhaus der Stars“ würde ohne seine Stimme etwas fehlen. Die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ zeigt RTL ab dem 19. September 2023 um 20:15 Uhr. Die erste Folge ist bereits bei RTL+ abrufbar. Schon gelesen? Sommerhaus der Stars 2023: Wo steht das Haus? Hier ist der Drehort!