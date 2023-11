Sommerhaus der Stars 2023: Dieses Paar schmeißt freiwillig hin!

Im „Sommerhaus der Stars“ geht es heiß her. Immer wieder kam es zu Konflikten und heftigen Diskussionen in der Staffel – und das wurde nun einem Paar zu viel. Tim Toupet und seine Freundin Carina Crone haben keine Lust mehr und haben die Show abgebrochen.

„Es ist heftig, was hier gerade abgeht und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob ich das noch weiter machen kann“, zeigt sich Carina bereits zweifelnd zu Beginn der neuen Folge. Auch Tim Toupet hat genug. Deshalb entscheiden die beiden, die Show abzubrechen und das „Sommerhaus der Stars“ freiwillig zu verlassen.

Tim Toupet und Carina Crone schmeißen das Handtuch

„Wir beide haben die Entscheidung getroffen, das Sommerhaus freiwillig zu verlassen. Ich habe hier Extremsituationen erlebt, die ich in meinem 51-jährigen Leben zum Glück so noch nicht erlebt habe. Und ich möchte sie auch nicht mehr erleben“, verkündet Tim Toupet im Interview. Danach packen sie ihre Koffer und verabschieden sich von der WG in Bocholt. Die anderen Promi-Bewohner haben wenig Verständnis für den Exit. „Reisende soll man nicht aufhalten“, kommentiert Maurice Dziwak den Auszug.

Auch dieses Paar muss das Sommerhaus verlassen

Bei der Nominierung musste auch ein weiteres Paar das „Sommerhaus der Stars“ verlassen. Maurice Dziwak und Ricarda Raatz sowie Pia Tillmann und Zico Banach erhielten jeweils drei Stimmen. Somit stand es zwischen den Paaren unentschieden. Die Entscheidung lag nun bei den Challenge-Gewinnern Aleks und Serkan – diese haben entschieden, dass Pia und Zico nicht mehr Teil der Show sein dürfen. Die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ zeigt RTL immer dienstags und mittwochs um 20:15 Uhr. Die neue Folge ist bereits bei RTL+ abrufbar. Schon gelesen? Sommerhaus der Stars 2023: Kandidaten-Aufstand nach Prügel-Eklat!