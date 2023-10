Sommerhaus der Stars 2023: Das sagt Gigi Birofio zu angeblicher Schlägerei!

RTL zeigt derzeit die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“. Walentina Doronina und ihr Verlobter Can Kaplan geraten mit einem Nachzügler-Paar heftig aneinander. Es kam anscheinend zu einer Prügelei in der Show.

Die Fronten im „Sommerhaus der Stars“ sind verhärtet. „Mir reicht es jetzt. Ich bestätige hiermit, dass Can und ich im ‚Sommerhaus‘ grundlos von einem Mann geschlagen wurden. Alle, außer eine Person, haben sich nach dem Schlag hinter den Täter gestellt. Psychisch kann ich diese Lügen von RTL nicht mehr mitmachen“, schreibt Walentina Doronina bei Instagram.

Gigi Birofio äußert sich zu den Prügel-Vorwürfen

Gigi Birofio und seine Freundin Dana Feist ziehen als Nachzügler-Paar ins „Sommerhaus der Stars“ ein. „Zuerst wurde Can von Gigi nach hinten geschubst. […] Er wurde ohne Grund geschlagen. Ich stand neben ihm. Ich wurde auch getroffen an der Schläfe“, sagt Walentina Doronina in einem Interview mit der Bild-Zeitung. „Ich habe niemals erwartet, dass da ein Schlag kommt. Dass dann auch noch meine Verlobte getroffen wird, ist für mich umso niederschlagender“, so Can Kaplan. Und was sagt Gigi Birofio zu den Anschuldigungen? „Gar nichts. Nichts. Es hat ihm (Can, Anm. der Red.) am Kopf gejuckt und ich habe gekratzt. Das, was die gemacht haben, das war psychische Gewalt. Das ist viel schlimmer als wirklich jemanden zu schlagen. Ich kann sagen: Ich habe ihn nicht geschlagen“, erzählt er in der Bild.

Walentina Doronina und Can Kaplan stellten Strafanzeige

Walentina Doronina hat sich bereits vor einigen Wochen zu dem Zwischenfall geäußert. „Can und ich haben auf den Sender im Vorfeld viel Druck ausgeübt, weil uns immer wieder zu Ohren gekommen ist, dass nicht alles gezeigt wird und es gab auch eine falsche Zeugenaussage eines Produktionsleiters. Diesen haben wir auch angezeigt. Man muss sich mal überlegen, wenn man das schon macht, wie heftig es ist, was dort passiert ist. Ich habe jahrelang mit vielen Produktionen zusammengearbeitet, aber es war noch nie so schlimm wie im Sommerhaus – vor allem, wie man mit uns umgegangen ist oder wir ignoriert wurden. Es ist heftig, dass wir diesen Schritt gehen mussten. Ich bin gespannt, wie das ausgestrahlt wird. Die falsche Aussage wurde mittlerweile von RTL auch herausgenommen. Der Sender wird auch wegen des Druckes von außen gezwungen sein, das auszustrahlen", erzählte die Blondine im exklusiven Interview mit KUKKSI. Die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars" zeigt RTL immer dienstags um 20:15 Uhr. Die neue Folge ist bereits bei RTL+ abrufbar.