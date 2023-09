Sommerhaus der Stars 2023: Anzeige erstattet! Hinter den Kulissen tobt der Streit

„Das Sommerhaus der Stars“ steht bei RTL in den Startlöchern. Doch bereits vor Staffelstart sorgt die Show für viel Gesprächsstoff. Es soll nicht nur zu Handgreiflichkeiten gekommen sein, sondern nun gibt es auch eine Strafanzeige gegen die Produktion. Was wirklich passiert ist…

Seit Wochen brodelt die Gerüchteküche um „Das Sommerhaus der Stars“. Angeblich flogen so sehr die Fetzen, dass sogar RTL eingreifen musste. „Während der Aufzeichnung des ‚Sommerhaus der Stars‘ kam es zu einem Zwischenfall zwischen zwei Paaren, woraufhin wir die Entscheidung getroffen haben, dass beide Paare das Sommerhaus vorzeitig verlassen mussten“, teilte der Sender in einem Statement mit.

Besonders im Fokus: Walentina Doronina und ihr Verlobter Can Kaplan sowie Gigi Birofio. Zuletzt sind immer mehr Details bei Instagram durchgesickert. Can Kaplan bestätigte in den sozialen Netzwerken, dass es zu Handgreiflichkeiten während der Dreharbeiten gekommen ist und hat sogar ein Arztattest veröffentlicht. Walentina Doronina und Can Kaplan haben außerdem geäußert, dass RTL einige Tatsachen in einem Artikel falsch dargestellt habe.

Can Kaplan soll eine Anzeige erstattet haben

Droht nun ein heftiger Beef mit RTL? Can habe nämlich geäußert, dass er eine Anzeige erstattet habe. „Unser Verdacht, dass gewisse Sachen verschleiert werden, wird für uns dadurch nochmals bestätigt. Unser Anwalt steht uns in diesem Sachverhalt bei. Wenn die Folgen ausgestrahlt wurden, werden wir alle rechtskräftigen Dokumente, die uns dazu vorliegen, veröffentlichen. Aktuell dürfen wir es leider noch nicht“, schrieb er laut dem OK!-Magazin in einer Instagram-Story. Und weiter erklärt er: „So, ein kleines Update, bevor das ‚Sommerhaus‘ endlich losgeht ab dem 12. auf RTL+. Ja, jetzt ging noch einmal eine Anzeige raus, leider Gottes, aufgrund einer – aus meiner Sicht – falschen Zeugenaussage von einem Produktionsleiter.“ Autsch! Das letzte Wort ist hier wohl noch nicht gesprochen… Die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ zeigen RTL und RTL+ ab dem 19. September 2023 um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Sommerhaus der Stars 2023: Wo steht das Haus? Hier ist der Drehort!