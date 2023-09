Sommerhaus der Stars 2023: Alle Infos zu Walentina Doronina und Can Kaplan

Walentina Doronina wurde durch „Ex on the Beach“ bekannt und machte sich im Laufe der Zeit einen Namen als Reality-Sternchen. Gemeinsam mit Can Kaplan zieht die 22-Jährige jetzt ins „Sommerhaus der Stars“ ein.

Walentina war 2020 das erste Mal in einer Reality-Show bei „Ex on the Beach“ und mauserte sich in kürzester Zeit vom Reality-Sternchen zum Reality Star. Bei „Ex on the Beach“ traf sie zwar auf ihren Ex, aber nicht auf die große Liebe. Die suchte sie bei „Are You The One – Realitystars in Love“, ging aber leer aus. Im selben Jahr trat sie zur „#CoupleChallenge“ an. Die Show war, wie alle anderen auch, ein Teil ihres Lebens, weswegen sie sich alle Namen der Formate, an denen sie teilgenommen hat, tätowieren ließ. Es folgten weitere Realityshows wie „Reality Shore“ oder „Hausparty X“.

Mit den Shows lief es gut, doch in der Liebe bewies die Blondine kein gutes Händchen. Bis sie Can in einem Wimpernstudio kennenlernte. „Sein Äußeres hat mich geflasht, ich war direkt verliebt“, beschreibt sie ihr Aufeinandertreffen. Anfang September 2022 machten die beiden ihre Beziehung offiziell. Eine Woche später kündigte die Essenerin an, dass ihr Freund zu ihr zieht.

Die Eltern von Can Kaplan sind von Walentina Doronina nicht begeistert

Um ihrem Glück die Krone aufzusetzen, machte Can seiner Freundin Anfang Dezember 2022 bei „Promi Big Brother – Die Late Night Show“ nach ihrem unfreiwilligen Exit einen Heiratsantrag. Walentina sagte ja, merkte aber im Nachhinein an, dass sie sich den Antrag privater vorgestellt hätte und sie auf einen zweiten Antrag hoffe. Doch ihre Liebe stößt nicht nur auf Zustimmung: Cans Eltern sind von seiner Verlobten nicht begeistert, woran auch die Verlobung nichts geändert habe. Dennoch turteln die beiden weiter und sind bereit, sich der Herausforderung Sommerhaus zu stellen: „Wir sind uns für nichts zu schade und geben immer 150 Prozent!“, ist sich Can sicher. Die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ zeigen RTL und RTL+ ab dem 19. September 2023 um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Edith Stehfest: Sommerhaus-Star wurde unter Drogen vergewaltigt!