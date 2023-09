Sommerhaus der Stars 2023: Alle Infos zu Tim Toupet und Carina Crone

Seit Anfang 2023 sind Tim Toupet und Carina Crone ein Paar. Die beiden sind am Ballermann auf Mallorca nicht mehr wegzudenken. Jetzt ziehen Timund Carina ins „Sommerhaus der Stars“.

Tim Toupet ist vom Ballermann nicht mehr wegzudenken. Doch sein Erfolg war alles andere als geplant: nach seinem Schulabschluss trat er in die Fußstapfen seines Vaters und seines Opas und machte eine Ausbildung zum Friseur. Direkt danach schloss er die Weiterbildung zum Friseurmeister ab und eröffnete einen eigenen Friseursalon in Köln. Nebenbei sammelte er bereits Bühnenerfahrung. Das Thema Haare sorgte nicht nur in seinem Salon für Erfolg: die Idee für den Song „Du hast die Haare schön“ entstand im Ski-Urlaub, weil Tims Freunde sich über sein lichtes Haar lustig machten und im Ski-Lift immer wieder diese Zeile sangen.

Getreu seiner Einstellung „Wenn man etwas anfängt, zieht man‘s auch durch“ veröffentlichte der Friseurmeister weitere Songs und konzentrierte sich nur noch auf die Musik. Da seine Auftritte vor allem am Ballermann auf Mallorca stattfinden, nennt er ein Boot im Hafen von El Arenal seinen zweiten Wohnsitz. Zu seinen bekanntesten Liedern zählen: „…So ein schöner Tag (Fliegerlied)“ (2009), „Ich bin ein Döner“ (2008) und „Inselverbot“ (2018). Beim Videodreh zu Letzterem begegnete Tim seiner Carina, die eine Polizistin mimte. Allerdings konnte sich der Sänger nur kurze Zeit später bei der Reality-Soap „Schlager sucht Liebe“, bei der er Carina näher kennenlernte, nicht mehr daran erinnern. Carina und Tim gingen zwar gemeinsam aus der Show, wurden aber kein Liebespaar.

Während der Ballermann-Star und die Blondine danach eng zusammenarbeiteten, begab sich Carina bei „Take me out XXL“ auf die erneute Suche nach ihrem Traummann, allerdings erfolglos. Ende 2022 fanden Tim und Carina dann auch privat zusammen, den ersten Kuss gab es an Silvester 2022. Die Blondine und Toupet trennen 18 Jahre, aber sie eint die Leidenschaft für den Ballermann und die Musik. Carina singt seit 2018 ebenfalls am Ballermann. Neben ihrem Schlager-Dasein ist sie Finanzbuchhalterin in Düsseldorf. Und während Tim „ein Döner“ ist, singt Carina „Ich bin ein SUV“ (2021).

Im Bezug aufs Sommerhaus sagt Tim: „Ich möchte für Carina ein Fels sein und sie beschützen. Das erwarte ich aber auch von ihr." Carina findet, dass sie und Tim eine „geile Kombi" sind. „Humor haben wir und unterhaltsam sind wir auch!" Die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars" zeigen RTL und RTL+ ab dem 19. September 2023 um 20:15 Uhr.