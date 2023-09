Sommerhaus der Stars 2023: Alle Infos zu Pia Tillmann und Zico Banach

Pia Willmann wurde vor allem durch die RTLZWEI-Soap „Köln 50667“ bekannt. Seit Sommer ist die Darstellerin mit Zico Banach zusammen. Nun verschlägt es die beiden ins „Sommerhaus der Stars“.

Pia Tillmann ist den meisten bekannt aus den Reality-Daily Soaps „Berlin Tag & Nacht“ und „Köln 50667“. Letztere verließ sie nach einem Jahr zunächst, kehrte aber 2020 nach sechs Jahren in diese zurück. Neben der Schauspielerei moderiert sie und modelt. Mit ihrem Ex hat sie einen gemeinsamen Sohn, der 2017 geboren wurde. Anfang Februar 2020 machte Pia ihre Trennung bekannt. Pia und ihr Ex teilen sich die Verantwortung für ihr Kind.

Zico weiß nur zu gut, wie es ist, wenn die Familienkonstellation sich verändert. Der gelernte Veranstaltungskaufmann ist der Sohn des früheren Bundesliga-Kickers Maurice Banach. Dieser starb, als Zico gerade einmal neun Monate alt war. Zicos Beruf als Development Manager reichte ihm irgendwann nicht mehr. „Ich wollte raus aus dem Hamsterrad.“ Also stürzte sich Zico in ein Abenteuer und nahm 2021 bei „Die Bachelorette“ teil und kämpfte um das Herz von Maxime. Dort zeigte er sich stets sehr selbstbewusst, gefühlsoffen und knutschend. Knapp vor dem Finale hatte es sich dann aber ausgeturtelt. Doch Zico suchte weiterhin sein Liebesglück und nahm im gleichen Jahr bei „Bachelor in Paradise“ teil.

Zico Banach spielte auch bei „Köln 50667“ mit

Gefunden hat Zico seine neue Freundin jedoch erst kurz danach in Köln. Genauer gesagt bei „Köln 50667". Zico spielte dort seit Anfang 2022 „Carlo Janssen", den Verlobten von „Meike Weber" alias Pia Tillmann. Im Sommer 2022 machten sie ihre Liebe öffentlich. Sie teilten ein Pärchen-Foto im Netz und geben seither immer mal wieder private Einblicke preis. Beide meinen es ernst miteinander und wagten so den nächsten Schritt: Sie zogen zusammen und bestreiten seither den Patchwork-Alltag mit Kind und drei Hunden gemeinsam. Pia und Zico sind zwei starke Persönlichkeiten mit starken Meinungen. Ihre Schwäche: Kommunikation. Sie verstehen sich oft falsch und fühlen sich dann schnell angegriffen. Doch in Bezug auf das Sommerhaus sind sie sich einig: „Wir sind ein gutes Team und funktionieren gut zusammen. Wir sind alles andere als langweilig, wir ecken auch an!". Die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars" zeigen RTL und RTL+ ab dem 19. September 2023 um 20:15 Uhr.