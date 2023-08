Sommerhaus der Stars 2023: Alle Infos zu Maurice Dziwak und Ricarda „Ricky“ Raatz

Maurice Dziwak und Ricarda „Ricky“ Raatz gehen seit Juni 2022 als Paar durchs Leben. Ricarda war bereits bei „Love Island“ – aber dann der Schock: Sie soll nicht Single gewesen sein! Die beiden wagen jetzt mit dem „Sommerhaus der Stars“ den nächsten Reality-TV-Auftritt.

Ricarda und Maurice – zumindest ein Part ist ein echter Reality-Profi und TV Dating erprobt. Ricarda, genannt „Ricky“, suchte 2019 bei „Love Island“ neben heißen Flirts auch die wahre Liebe. Dann der Schock: Ricarda soll gar nicht Single gewesen sein. Sie verließ die Villa freiwillig und dementiert auch heute noch die angebliche Liebeslüge. Sie habe danach „sehr viel Hate“ abbekommen.

Ricarda Raatz begann ihre Reality-Karriere mit „Love Island“

Hauptsache auffallen scheint das Motto der Halbspanierin zu sein. Nach dem Abitur machte sie eine Ausbildung als Kauffrau für Büromanagement. Mit „Love Island“ begann ihre Reality-Karriere und auf das Kuppelformat folgte für sie „Beauty & Die Nerds“, wo sie auch Cecilia Asoro kennenlernte. Bei „Are You The One – Realitystars in Love“ traf sie nicht nur auf Maurice, der zuvor nur ein kurzes Gastspiel bei „Love Island“ hatte, sondern auch Cecilia wieder. Und dank dieser Konstellation nahm ein Drama seinen Lauf… Zwischen Maurice und ihr habe es von Anfang an eine starke Anziehung gegeben, so Ricarda. Doch er machte auch Cecilia schöne Augen, die es laut Ricarda auf sie beide abgesehen hatte.

Das war es mit der Frauenfreundschaft und vorerst auch mit dem Liebesglück. So blieb auch die temperamentvolle Ricarda kein Unschuldslamm und legte bei einem anderen Mann Hand an, jedoch ohne Happy End, aber mit Videobeweis für den emotionalen und impulsiven Maurice. Doch trotz ihres Handspiels und seiner Flirts, siegte die Anziehungskraft. Ricarda wollte ihren Maurice zurückholen, Cecilia hin oder her. Ihre Rechnung ging auf und ihre Hartnäckigkeit zahlte sich aus. Beide fanden erst nach der Show richtig zueinander, denn Ricarda war es wichtig, ihn „abseits der Kameras“ kennenzulernen. Ihre Liebe hält nun schon seit Juni 2022 und sie halten sich mit öffentlichen Liebesbekundungen nicht zurück.

Maurice, der sechs Jahre jünger ist, studiert und lebt noch bei seinen Eltern. Im Sommerhaus könnte ihnen das junge Glück und ihr Ehrgeiz helfen, denn: „Wir können nicht verlieren!“ – und das hat Ricarda bereits eindrücklich bewiesen. Die neue Staffel der Erfolgsshow zeigen RTL und RTL+ ab dem 19. September 2023 um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Edith Stehfest: Sommerhaus-Star wurde unter Drogen vergewaltigt!