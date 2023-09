Sommerhaus der Stars 2023: Alle Infos zu Justine Dippl und Arben Zekic

Justine Dippl und Arben Zekic haben sich im Jahr 2021 kennengelernt. Die beiden wurden im vergangenen Jahr auch Eltern. Nun wagen sie gemeinsam das Reality-TV-Experiment und ziehen ins „Sommerhaus der Stars“.

Justine Dippl kennen viele noch als die Ex-Frau des ehemaligen Dschungelkönigs und Reality- und DSDS-Lieblings Joey Heindle. Deswegen ist sie auch heute noch bekannt als Justine Heindle. Doch Justine ist viel mehr als das: Model, Miss Norddeutschland, gelernte Friseurin und mittlerweile auch Mutter.

2014 lernte sie Joey kennen und lieben. Drei Jahre später heiratete das junge Paar. Doch nur ein Jahr nach der Traumhochzeit zerbrachen Liebe und Ehe. Justine lernte einen neuen Mann kennen und machte ihr neues Liebesglück öffentlich. Während ihr damaliger Freund auf Mallorca arbeitete, kellnerte sie am Ballermann. Doch auch diese Beziehung war nicht für die Ewigkeit bestimmt.

Mit Arben scheint sie nun angekommen zu sein. Die beiden lernten sich 2021 in einem Club kennen. „Wir sind eine richtige Love-Story“, schwärmt Justine. Sie war mit ihren Mädels feiern, die ihr versprachen: „Heute lernst du den Mann deines Lebens kennen!“ Arben warf ein Auge auf Justine und auch er stach ihr auf den zweiten Blick ins Auge. Am nächsten Tag hatten sie ihr erstes Date. Doch auch Tiefen haben sie schon meistern müssen. Eine dreiwöchige Beziehungsunterbrechung verstand sie als Pause und er als Trennung. Er schenkte seine Aufmerksamkeit in dieser Zeit einer anderen. Ein Vertrauensbruch, der noch bis heute nachhallt.

Justine Dippl und Arben Zekic könnten sich weitere Kinder vorstellen

Arben ist gelernter Anlagenmechaniker und machte dann eine Ausbildung zum Busfahrer. Justine ist seit dem letzten Jahr Vollzeit Mama. Denn im August wurden die beiden Eltern von Töchterchen Jamilia. Justine hatte den Wunsch nach einem Kind schon lange gehegt. Mit Arben wurde ihr Traum wahr und es sei eine echte „Traumschwangerschaft“ gewesen. Die Geburt ihres „kleinen Wunders“ verkündeten beide stolz bei Instagram. Gemeinsam lebt die kleine Familie bei Osnabrück. Arben hat aus einer früheren Beziehung bereits eine Tochter. Noch mehr Nachwuchs sei nicht ausgeschlossen. Einen Antrag gab es auch schon, den machte ihr Arben auf dem Eiffelturm. Justine hatte ihm zu Weihnachten Fußballkarten für Paris geschenkt und Arben nutzte die Chance. Getan, ja gesagt, gepostet. Ihre Heirat mussten sie aufgrund der Schwangerschaft schon einmal verschieben. Vorher soll nun der ultimative Beziehungstest folgen. Doch die beiden sind sich sicher: „Wir können alles ab und lassen uns nicht die Butter vom Brot nehmen!“ Die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ zeigen RTL und RTL+ ab dem 19. September 2023 um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Edith Stehfest: Sommerhaus-Star wurde unter Drogen vergewaltigt!