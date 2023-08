Sommerhaus der Stars 2023: Alle Infos zu Claudia Obert und Max Suhr

Claudia Obert und Max Suhr haben immer wieder in der Öffentlichkeit polarisiert. Und auch in Reality-TV-Formaten sorgte die Unternehmerin immer wieder für Gesprächsstoff. Die 61-Jährige zieht jetzt mit ihrem Freund Max Suhr ins „Sommerhaus der Stars“ ein.

Dieses Paar polarisiert vor allem durch den stolzen Altersunterschied von fast 37 Jahren, doch das steht ihrer Liebe nicht im Weg. Und wenn es jemand gewohnt ist zu polarisieren, dann Claudia Obert. Die Selfmade-Millionärin gründete ein Label für erschwingliche Luxus-Mode und ist heute Besitzerin von zwei „Luxus Clever“-Läden in Hamburg und Berlin. Geld hat für sie einen hohen Stellenwert.

Dem Reality-Publikum ist sie spätestens seit ihrer Teilnahme an der fünften „Promi Big Brother“-Staffel und seit jeher für ihre Liebe zu Schampus und ihre schrille Art bekannt. „Life is a Party. And no Camapari no Party” oder „Nüchtern halt ich das hier nicht aus! No dope, no hope!“ – Claudia weiß, wie sie sich mit ihren Sprüchen im Mittelpunkt platzieren kann und entwickelte sich so zur Reality-Ikone.

So lernten sich Claudia Obert und Max Suhr kennen

Seit letztem Jahr gibt es Claudia nun sogar im Doppelpack. Im Sommer 2022 lernte sie in einer Bar Max kennen. Im August machten sie ihre Beziehung öffentlich. Max ist Jahrgang ´98, in Hamburg aufgewachsen und arbeitete bereits während des Studiums als Webdesigner. Er ist Unternehmer und genießt es, wie seine Freundin sein eigener Chef zu sein. Er wohnt unweit von seinen Eltern, die Claudia herzlich aufgenommen haben, entfernt. Eine gemeinsame Wohnung für ihn und seine Claudia sei nicht in Planung: „Alltag ist unsexy“, findet Max nämlich.

Wie ernst es die beiden meinen, beweisen sie nicht nur durch öffentliche Turtelbilder. Max ließ sich Claudias Spitznamen für ihn – „Maxmaus" – auf eine Wade tätowieren. Die andere ziert sein Kosename für sie: „Spicy Señorita". „Wir sind das heißeste Paar Deutschlands!", ist sich „Maxmaus" sicher und bereit, sich der Herausforderung Sommerhaus zu stellen: „Meine Lippen zittern schon vor geistreicher Kommunikation." Und steht damit Claudia – so scheint es – in Sachen Wortwitz in nichts nach. Die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars" zeigen RTL und RTL+ ab dem 19. September 2023 um 20:15 Uhr.