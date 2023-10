Sommerhaus der Stars 2023: Alkohol-Eklat! RTL reagiert auf Vorwürfe

In der diesjährigen Staffel vom „Das Sommerhaus der Stars“ geht es ziemlich turbulent zu. Es wird ordentlich gelästert, geschimpft und vor allem gebechert. Doch nun reagiert RTL auf die Alkohol-Vorwürfe.

Im „Sommerhaus der Stars“ steht eigentlich der sportliche Wettkampf zwischen den Promi-Paaren im Vordergrund. Die Kandidatinnen und Kandidaten treten nämlich in mehreren Challenges gegeneinander an und müssen sich beweisen. In dieser Staffel ist das jedoch anders: Denn die Emotionen kochen über! Und sogar zu einem handfesten Prügel-Eklat kommt es in der Show.

Zuschauer äußern Kritik im Netz

Doch nicht nur das: Zuschauer stören sich daran, dass den Stars alkoholische Getränke zur Verfügung gestellt werden – das könnte das Konfliktpotential noch weiter erhöhen. „Es sollte verboten werden, in Unterhaltungssendungen Alkohol auszugeben“ oder „Sehr traurig, Alkoholkonsum als Unterhaltung auszunutzen“, schreiben die User in den Kommentaren bei Instagram. Und selbst beim Spiel in Folge 3 stand Sekt bereit. „Jetzt bekommen die schon bei den Spielen ‚Sprit‘, nur um sich gegenseitig anzumotzen“, beschwert sich ein User.

RTL meldet sich in Statement zu Wort

RTL will das nicht auf sich sitzen lassen und meldet sich zu Wort. Unter einem kritischen Kommentar schreibt der Sender: „Im ‚Sommerhaus‘ gibt es bezüglich der Nahrungs- und Genussmittel keine Restriktionen. Es ist ein Vorrat an sämtlichen Lebensmitteln im Haus vorhanden, ebenso wie Tabak, Softdrinks oder alkoholische Getränke und jeder kann sich so verpflegen, wie es ihm gefällt. Alle Bewohner sind volljährig und wir setzen auf die Eigenverantwortung der Stars.“ Zwar schaut der ein oder andere Star zu tief ins Glas – das lege aber laut RTL in der Verantwortung der Kandidaten selbst. Der Sender nimmt auf den Alkohol- oder Tabakkonsum keinen Einfluss. Die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ zeigt RTL immer dienstags um 20:15 Uhr. Die neue Folge ist bereits bei RTL+ abrufbar. Schon gelesen? Sommerhaus der Stars 2023: Wo steht das Haus? Hier ist der Drehort!