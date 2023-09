Sommerhaus der Stars 2023: Aleks Petrovic & Vanessa Nwattu mussten Paartherapie machen!

Der „Sommerhaus“-Fluch hat bei einigen Paaren in den vergangenen Jahren bereits zugeschlagen. Auch in dieser Staffel bröckelt die Beziehung besonders bei einem Paar: Bei Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu hängt der Haussegen schief. Die beiden verrieten nun, dass sie nach den Dreharbeiten eine Paartherapie machen mussten.

Dass das „Sommerhaus der Stars“ bereits einige Beziehungen auf dem Gewissen hat, ist längst kein Geheimnis. Die Stars sind in der RTL-Show einer Extremsituation ausgesetzt und verbringen mit den anderen Kandidatinnen und Kandidaten ganze 24 Stunden unter einem Dach – das sorgt oft für Konfliktpotential in der Show. Vor TV-Start wurde bekannt, dass sich Ricarda Raatz und Maurice Dziwak getrennt haben. Auch für einige andere Paare war das Format eine Belastungsprobe – so auch bei Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu in diesem Jahr.

Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu hätten sich fast getrennt

Die Beziehung von Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu wäre aufgrund ihrer Teilnahme im „Sommerhaus der Stars“ fast gescheitert. In der dritten Folge, welche bereits bei RTL+ online verfügbar ist, fliegen zwischen den beiden die Fetzen. Die 23-Jährige droht sogar ihren Freund damit, die Show zu verlassen. Das „Temptation Island“-Paar hat jetzt verraten, dass ihre Beziehung tatsächlich auf der Kippe stand. „Ohne eine Paartherapie wäre das auch nichts mehr geworden“, verrieten die beiden in einem Instagram-Livestream.

„Das war der Tiefpunkt unserer Beziehung“

„Das war eine Extremsituation. […] Das war der Tiefpunkt unserer Beziehung“, gibt auch Aleks Petrovic zu. Die beiden haben sich jedoch wieder zusammengerauft und gaben ihre Beziehung eine Chance. Ob der „Sommerhaus“-Fluch auch noch bei den anderen Paaren zuschlägt, bleibt abzuwarten… Die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ zeigt RTL immer dienstags um 20:15 Uhr. Die dritte Folge ist bereits bei RTL+ abrufbar. Schon gelesen? Sommerhaus der Stars 2023: Wo steht das Haus? Hier ist der Drehort!