Sommerhaus der Stars 2022: Doris Büld und Mario Basler schlafen getrennt!

RTL lässt die Promi-Paare wieder im „Sommerhaus der Stars“ los. Dabei sind in der diesjährigen Staffel auch Doris Büld und Mario Basler. Nun verrät das Paar: Die beiden schlafen schon lange getrennt! Das könnte in dem Haus zum echten Problem werden.

Die meisten Paare schlafen eigentlich in einem Bett – nicht so bei Mario Basler und Doris Büld. Denn: Blöd, wenn der Partner ziemlich laut schnarcht und das zum echten Schlafproblem werden kann. Nun ziehen die beiden ins „Sommerhaus der Stars“. Wie die beiden das Schlafproblem wohl lösen wollen? Das haben sie nun im „Sommerhaus“-Podcast verraten.

Mario Basler hat ein Schnarch-Problem

Die Schlafsituation in dem Haus in Bocholt ist generell nicht die beste – stickige Zimmer und auch die Betten wirken alles andere als bequem. Wenn dann noch eine Geräuschkulisse wie lautes Schnarchen dazu kommt, kann das die anderen um den Schlaf bringen. „Es ist, wie es ist. Ich werde ja auch nicht der Einzige auf dieser Welt sein, der schnarcht“, sagt Mario Basler im offiziellen „Sommerhaus“-Podcast. Die Geräuschkulisse ähnelt einem „Hubschrauberlandeplatz“, wie Doris Bül verriet.

Die beiden kennen sich bereits seit 14 Jahren – nachts verbringen sie aufgrund des Schnarch-Problems in getrennten Betten. Im „Sommerhaus der Stars“ wird das nicht funktionieren. Denn schließlich ist der Platz in dem Haus in Bocholt ziemlich begrenzt. Wie das Paar und die anderen Bewohner damit wohl umgehen werden? Immerhin gibt es Stöpsel fürs Ohr oder auch Taschentücher – vielleicht kann man damit die Geräuschkulisse etwas in Grenzen halten. RTL zeigt „Das Sommerhaus der Stars“ ab dem 7. September 2022. Die neue Folge ist bereits vorab bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Sommerhaus der Stars 2022: Start, Kandidaten & Drehort – alle Infos zur Staffel