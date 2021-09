Sommerhaus der Stars 2021: Alle Infos zu Sissi Hofbauer und Benjamin Ryan Melzer

Im „Sommerhaus der Stars“ könnte es auch diesmal wieder turbulent zugehen. Zu den Kandidaten gehören auch Elisabeth Marie Hofbauer und Benjamin Ryan Melzer – doch wie tickt das Promi-Paar eigentlich?

Elisabeth Marie Hofbauer, genannt „Sissi“, wurde 1996 im Allgäu geborgen und wuchs auch dort auf. Außerdem lebte sie bereits in Norwegen und Düsseldorf, bevor sie in ihrem aktuellen Wohnort Recklinghausen sesshaft wurde. Sissi ist die kleine Schwester der zweiten Bachelorette Anna Hofbauer (2014). Außerdem nahm sie bei „Germany‘s Next Topmodel“ im Jahr 2015 und der Wahl zur „Miss Germany 2021“ für Nordrhein-Westfalen teil. Die 24-Jährige ist zudem Unternehmerin und gründete mit ihrem Partner eine Fine Art Papeterie.

Benjamin Ryan Melzer, genannt „Ben“, wurde als Frau geboren und trug den Namen „Yvonne“. Im Alter von 23 Jahren entschloss sich Ben dazu, ein Mann zu werden. Dafür unterzog er sich aufwendigen Operationen, eine Hormontherapie und psychologische Gutachten und ließ seine Geburtsurkunde von „Yvonne“ zu Benjamin anpassen. Geprägt durch seine eigene Geschichte, setzt sich Ben für die Aufklärungsarbeit ein und möchte anderen Mut machen. Dabei zierte er 2016, als erstes Transmodel, das Cover der Mens Health, 2019 dann das der GQ. Ebenfalls war er 2016 Kandidat bei „Ninja Warrior Germany“. Im Jahr 2020 veröffentlicht er sein erstes Buch „Endlich Ben: Transgender – Mein Weg vom Mädchen zum Mann“.

Sissi Hofbauer schrieb Ben bei Instagram an

Sissi Hofbauer und Benjamin Ryan Melzer sind seit fast drei Jahren liiert und wohnen gemeinsam mit ihrem Hund in Recklinghausen. Was als Ungebundenheit beider Seiten aus startete, führte zu einer ernsten Beziehung bis hin zu einem spontanen Antrag. Aufmerksam wurde Sissi auf ihren Ben über Instagram, wo sie anfing seine Bilder zu kommentieren und darauf die erste Konversation zwischen den beiden folgte. Dabei beeinflusst Bens Vergangenheit als Frau sowohl früher als auch heute ihre Beziehung in keiner Weise. Beide bezeichnen ihre Beziehung als ihre „Festung“ und zukünftige Themen, wie zum Beispiel Alternative Wege, um Kinder zu bekommen, stehen bereits im Raum. RTL zeigt „Das Sommerhaus der Stars“ ab dem 5. Oktober 2021. Schon gelesen? Sommerhaus der Stars 2021: Wo ist das Haus? Hier ist der Drehort!