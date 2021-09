Sommerhaus der Stars 2021: Alle Infos zu Samira und Yasin Cilingir

Im „Sommerhaus der Stars“ kämpfen die Kandidaten um den Titel „Promipaar 2021“. Dabei sind auch Samira Cilingir und Yasin Cilingi. Die beiden Reality-TV-Stars nahmen schon in mehreren Formaten teil. Wie sie sich wohl im Sommerhaus schlagen werden?

Samira Cilingir ist eine Influencerin aus Hamburg. Die 24-jährige ist aus dem Reality TV bekannt, wo sie 2019 ihre große Liebe bei „Love Island“ suchte. Seit ihrer Teilnahme bei Love Island ist Samira als Influencerin auf Instagram aktiv und postet Content zu den Themen Beauty, Schauspiel und Lifestyle für ihre 236k Abonnenten.

Yasin Cilingir wurde 1991 in Memmingen geboren. Nachdem er an dem Reality TV-Format „Love Island“ teilgenommen hat, zog er für seine Partnerin Samira nach Hamburg. Außerdem gewann er durch seine Teilnahem an der TV-Show „Like me I‘m famous“ im Jahr 2020, sowie dem noch im selben Jahr folgenden Boxkampf beim Promiboxen gegen Oliver Sanne, an Popularität.

Samira und Yasin Cilingir lernten sich bei „Love Island“ kennen

Yasin und Samira lernten sich 2019 in der dritten Staffel bei „Love Island“ kennen und belegten den zweiten Platz. Nach ihrer Teilnahme folgte für Yasin der Umzug zu Samira nach Hamburg und wenige Zeit später die Verlobung. Schon kurz nach der Bekanntgabe ihrer Verlobung, teilten Yasin und Samira ihre geplante Schwangerschaft mit der Öffentlichkeit. Im Dezember 2020 kam dann ihr Sohn Malik-Kerim während einer erschwerten Geburt zur Welt. Zuletzt feierte das Paar Anfang Februar 2021 ihre Hochzeit im kleinen Kreis. RTL zeigt „Das Sommerhaus der Stars“ ab dem 5. Oktober 2021. Schon gelesen? Sommerhaus der Stars 2021: Wo ist das Haus? Hier ist der Drehort!