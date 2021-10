Sommerhaus der Stars 2021: Alle Infos zu Lars Steinhöfel und Dominik Schmitt

Bekannt ist Lars Steinhöfel durch die RTL-Soap „Unter Uns“. Nun geht der Serien-Star gemeinsam mit seinem Partner ins „Sommerhaus der Stars“. KUKKSI verrät, wie das Promi-Paar wirklich tickt.

Lars Steinhöfel ist ein 35 Jahre alter, deutscher Schauspieler. Er war Darsteller in diversen Filmen, ist jedoch hauptsächlich aus der RTL-Daily-Soap „Unter uns“ bekannt. Dort spielt er seit 2005 die Rolle des Ingo Winter, besser bekannt als „Easy“. Für seine Rolle bei Unter Uns verließ er die Schule ohne Abitur, welches er im Alter von 30 Jahren an der Abendschule nachholte. Der 34- jährige gab schließlich 2014, nach langen Bedenken, sein Coming- Out bekannt. Seine erste Beziehung mit einem Mann hatte Lars bereits im Alter von 23 Jahren.

So haben sich Lars Steinhöfel und Dominik Schmitt kennengelernt

Dominik Schmitt stammt aus Heidelberg, wo er auch heute noch lebt. Er ist Flugbegleiter und Blogger. Lars und Dominik sind seit fast 4 Jahren ein Paar. Sie haben sich durch Instagram kennengelernt, wo Dominik auf Lars aufmerksam geworden war. Nach wenigen Tagen folgte das erste Treffen in Köln. Heute leben sie zusammen mit ihrem Hund Pippin in ihrem Eigenheim in Heidelberg. In der gemeinsamen TVNOW-Dokumentation „Wenn zwei Männer ein Kind wollen“ machen sie auf den Kinderwunsch homosexuelle Paare aufmerksam. RTL zeigt „Das Sommerhaus der Stars“ ab dem 5. Oktober 2021. Schon gelesen? Sommerhaus der Stars 2021: Wo ist das Haus? Hier ist der Drehort!