Sommerhaus der Stars 2021: Alle Infos zu Janina Korn und Roland Heitz

Bei RTL geht „Das Sommerhaus der Stars“ in die nächste Runde. Dabei sind auch Roland Heitz und Janina Korn – aber wie ticken der Theaterregisseur und die Schauspielerin privat? KUKKSI stellt das Promi-Paar vor.

Nachdem Janina Korn 2004 die „Stage School“ in Hamburg besuchte, die sie mit dem Diplom als Bühnendarstellerin abschloss, ging Janina 2016 nach LA, um am „Lee Strasberg Theatre & Film Institute“ zu studieren. Sie spielte viel Theater und übernahm Engagements als „Magenta“ in The Rocky Horror Show bei den Luisenburg-Festspielen, der Komödie Frauengold sowie 2009 als „Mollie“ in „Die Mausefalle“ von Agatha Christie im Krimi-Theater am Olgaeck in Stuttgart.

2019 verkörperte sie sowohl die „Penny Brown“ im Musical „Millionen für Penny“ an der Kleinen Komödie Cottbus als auch eine Rolle in „Der Tatortreiniger“. Im TV war sie in der Krimi-Serie „Das Duo“, in der Serie „Niedrig und Kuhnt – Kommissare ermitteln“, bei „mieten, kaufen, wohnen“ sowie in „Fast perfekt verliebt“ zu sehen. Außerdem tritt Janina Korn mit ihrem Comedy-Kurzprogramm #fuckingfamous auf und ist zudem als Moderatorin tätig.

Bekannt wurde Roland Heitz durch die „Schwarzwaldklinik“

Roland Heitz ist Schauspieler und Theaterregisseur, welcher erstmals durch seine Rolle als Dr. Schweighardt in der ZDF-Serie Schwarzwaldklinik im Jahr 1987 bekannt wurde. Darauf folgten, für den in Saarbrücken aufgewachsenen Schauspieler, diverse Rollen in „Der Landarzt“, ZDF sowie Die Schule am See, ARD. Auch für RTL stand er vor der Kamera: 1994 in Spurlos, 1995 in „Eine Frau wird gejagt“ sowie 1999 für die Soap „Unter Uns“.

So lernte sich das Paar kennen

Das Künstler-Paar lernte sich 2019 bei der Zusammenarbeit für eine Theateraufführung kennen. Dabei kam Janina aus einer 8 Jahre langen „überzeugter Single" Phase, während Roland seit 2014 als Witwer lebte. Janina und Roland, die seit Anfang 2020 liiert sind, trennt ein Altersunterschied von 26 Jahren. RTL zeigt „Das Sommerhaus der Stars" ab dem 5. Oktober 2021.