Sommerhaus der Stars 2021: Alle Infos zu Almklausi und seiner Frau Maritta

Almklausi will es wissen! Der Schlagerstar zieht gemeinsam mit seiner Frau Maritta ins „Sommerhaus der Stars“. Die beiden wollen die Show ordentlich aufmischen – aber wie tickt das Paar eigentlich privat?

Almklausi ist ein Sänger und Entertainer, der in den späten 1980er Jahren nebenbei als Party-DJ seine Kariere begann. Durch das wachsende Interesse an seiner Person, folgte 2002 der Wechsel zum Vollzeit- Musiker. Sein wohl bekanntester Titel ist „Mama Laudaaa“. Im Jahr 2019 nahm er an dem Format „Promi Big Brother“ teil und belegte den fünften Platz. Der 52- jährige Almklausi verlor bereits als Jugendlicher seine Eltern.

Maritta ist ein Model, Mutter und Studentin aus Mössingen. Nach Abschluss der Realschule, holte sie die Fachhochschulreife nach. Die 35- jährige ist gelernte Groß- und Außenhandelskauffrau, zudem ist sie auch noch Model. Seit der Geburt ihrer Tochter im Jahr 2009, lag ihr Fokus jedoch auf ihrer Tätigkeit als Mutter. Maritta ist sportlich und war 15 Jahre lang Synchronschwimmerin, wo sie unter anderem Süddeutsche Meisterin wurde. Dementsprechend machte sie 2013 eine Ausbildung zur Fitnesstrainerin. Im Oktober 2020 begann sie ein Fernstudium zur „Inklusionsfachkraft“ und strebt ihren Abschluss im Dezember 2021 an.

So lernten sich Almklausi und Maritta kennen

Almklausi und Maritta lernten sich im Sommer 2012 durch eine Veranstaltung eines Freundes kennen. Während Almklausi direktes Interesse and Maritta zeigte, kannte Maritta Almklausi nicht. Nach mehreren Treffen bekamen Almklausi und Maritta schließlich ein Paar. Im Dezember 2012 zog Maritta mit ihrer Tochter, die aus einer früheren Beziehung stammt, bei Almklausi ein. Seit 2015 ist das Paar verheiratet, die Verlobung fand bei einem seiner Konzerte statt. Der gemeinsame Sohn des Paares kam 2018 drei Monate zu früh auf die Welt. RTL zeigt „Das Sommerhaus der Stars“ ab dem 5. Oktober 2021. Schon gelesen? Sommerhaus der Stars 2021: Wo ist das Haus? Hier ist der Drehort!