Sommerhaus der Stars 2021: Alle Infos zu Mola Adebisi und Adelina Zilai

Bei RTL geht das „Sommerhaus der Stars“ in die nächste Runde. Zu den Kandidaten gehören auch Mola Adebisi und seine Freundin Adelina Zilai. KUKKSI verrät, wie das Promipaar privat tickt.

Mola Adebisi wurde im niedersächsischen Uelzen geboren. Nach der Trennung seiner aus Nigeria stammenden Eltern, wuchs Mola mit seinen Geschwistern bei seiner Mutter in Solingen auf. Der 48-jährige Moderator, Schauspieler, Synchronsprecher, Tänzer und Musiker wurde durch den Musiksender VIVA, für den er von 1993 bis 2004 vor der Kamera stand, deutschlandweit bekannt. Er bekennt sich zum christlichen Glauben und zeigt starkes Engagement als Moderator der religiösen Sendung Big Church beim Jugendradio Big FM.

Mola Adebisi wurde durch VIVA bekannt

Bereits 1996 rückte er mit einem eigenen Song ins Licht der Öffentlichkeit. Seine Single „Shake that body“ schaffte es in die Charts und später folgte die Gründung seiner eigenen Produktionsfirma. Mola weist weiterführend großes Interesse für den Autosport auf. Im Jahr 2002 überlebte er einen schweren Motorradunfall auf dem Nürburgring. 2013 gewann er beim Promixboxen durch ein Blitz-K.o gegen seinen Ring-Gegner Sebastian Deyle, worauf im Januar 2014 seine Teilnahme bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ folgte, wo er den achten Platzes beleg hat. Für Schlagzeilen sorgte sein Prozess wegen zu schnellem Fahren und Fahren ohne Fahrerlaubnis im Jahr 2015. Zuletzt veröffentlicht er sein Buch „90er Reloaded – Viva, Boygroups and me“ im Jahr 2019.

So tickt seine Freundin Adelina Zilai

Adelina Zilai ist 33 Jahre alt und kommt ursprünglich aus Amstetten, Österreich. Die gebürtige Rumänin ist Theologiestudentin und arbeitet nebenher als Personaltrainerin in einem EMS- Studio. Aus einer Facebook- Freundschaft entstand die Partnerschaft. Adelina war Molas erste Facebook-Freundin, mit der er regelmäßig geschrieben hat. Zwar kannte sich das Paar schon seit vielen Jahren, während der Corona- Krise haben sie jedoch viel Zeit zusammen verbracht und darauf bekamen sie im August 2020 ein Paar. Die beiden leben in ihrer Wahlheimat Solingen. RTL zeigt „Das Sommerhaus der Stars" ab dem 5. Oktober 2021.