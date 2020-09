Der Spuck-Eklat der vergangenen Woche saß bei den Kandidaten im “Sommerhaus der Stars” noch immer tief. Der Streit ging auch diesmal in die nächste Runde. Doch dann stand auch schon die erste Nominierung an: Welches Promi-Paar muss die Villa verlassen?

Katerstimmung im “Sommerhaus”. Die Nachwirkungen des Bebens sind noch nicht vorbei und allen ist klar, dass es Konsequenzen für Georgina und Kubi geben muss. Doch auch das Fehlverhalten von anderen Bewohnern bringt weiteren Gesprächsstoff. Für Abwechslung sorgen die Spiele “Liebesschaukel” und “Schlamm drüber”: wer gewinnt, schützt sich vor der Nominierung. Und die wirft ihre Schatten voraus, denn ein Paar steht hier ganz besonders im Fokus.

Georgina Fleur und Kubilay Özdemir verlassen das Haus

Das war ein kurzer Aufenthalt im “Sommerhaus der Stars”. Der Streit von Kubilay Özdemir und Andrej Mangold in der vergangenen Woche hatte Konsequenzen. Denn die Mitbewohner forderten, dass Georgine Fleur und ihr Freund das Haus verlassen. “Ich schwöre, ich gehe raus, wenn die heute nicht das Haus verlassen!”, kündigte Denise Kappès an. Und auch Jennifer Lange meint: “Da haben wir einfach als Gruppe zusammen gehalten und gesagt, dieses Paar wollen wir nicht mehr in unserem Haus haben!”

Die Promis gingen dann in den Interviewraum und haben Georgina Fleur sowie Kubilay Özdemir die Möglichkeit gegeben, das Haus zu verlassen. “”Es ist vorbei, oder?”, fragte das Reality-Sternchen. Das Paar packte tatsächlich seine Koffer und verschwand kurz danach. Die anderen Kandidaten waren nach dem Auszug erleichtert. “So etwas Asoziales brauchen wir hier einfach nicht!”, so Andrej Mangold. Eine Nominierung stand zum Ende der Sendung aber dennoch an. Caro und Andreas Robens standen auf der Abschussliste und hatten die meisten Stimmen bekommen – demnach hätte das Paar die Villa verlassen. Doch dann die Überraschung: Da Georgina Fleur und Kubilay Özdemir die Villa verlassen haben, muss kein Paar gehen.