Sommerhaus der Stars 2020: Andreas Robens droht Caro mit Trennung!

Im “Sommerhaus der Stars” haben Andreas und Caro Robens eigentlich immer zusammengehalten. Doch nun ziehen am Beziehungs-Himmel dunkle Wolken auf: Das Paar spricht in der Show sogar von Trennung!

Diese Staffel vom “Sommerhaus der Stars” hat es wirklich in sich! In beinahe jeder Folge gibt es einen Eklat – erst das Drama um Georgina Fleur und ihrem Verlobten Kubilay und dann die fiesen Attacken gegen Eva Benetatou. Nun spricht das erste Paar sogar von Trennung!

Andreas und Caro Robens sind seit vielen Jahren ein Paar und kommen eigentlich super miteinander klar. Und auch beim Streit mit Iris und Peter Klein hielten sie zusammen. Doch ausgerechnet im “Sommerhaus der Stars” kommt es zu einem handfesten Zoff bei den “Goodbye Deutschland”-Auswanderern. Denn die beiden sind sich nicht einig, wem sie im Haus vertrauen können.

Achtung, Spoiler!

In der neuen Folge von “Das Sommerhaus der Stars”, welche derzeit bei TVNOW verfügbar ist und am Sonntag bei RTL ausgestrahlt wird, sollen die Bewohner bestimmen, welche Bewohner das Haus verlassen müssten. Neben Diana Herold und Michael Tomaschautzki erhalten auch Andreas und Caro Robens die meisten Stimmen – eigentlich auch von Paaren, mit welchen sie sich sehr gut verstehen. Deshalb nähert sich Andreas nun Diana und Michael an – für Caro ist das ein absolutes No-Go! Dann steht das Spiel “Reiner Wein” ein, bei welchem unschöne Wahrheiten ans Licht kommen. “Ich könnte nicht mit Leuten zusammensitzen, die ich abgrundtief hasse”, sagt die Bodybuilderin.

“Es ist hier nicht alles Friede, Freude, Pfannekuchen. Die müssen merken, dass mir das auf den Sack geht und die jetzt einen Gegner haben!”, mein Andreas Robens. Zwischen den beiden kommt es zu einer Diskussion. “Wenn Caro so weiter macht, trenne ich mich von ihr!”, droht er dann. Autsch! Diese Aussage hat gesessen. Danach bricht sie in Tränen aus. Ob Andreas Robens wirklich ernst macht und sich von seiner Caro trennen wird? RTL und TVNOW zeigen “Das Sommerhaus der Stars” immer mittwochs und sonntags um 20:15 Uhr. Mehr News zum “Sommerhaus der Stars“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.