Sommerhaus der Stars 2020: Tim Sandt wird bewusstlos geschlagen!

In den ersten Folgen eskalierte der Streit im “Sommerhaus der Stars” komplett. Doch nun nimmt das eine neue Dimension an: In der kommenden Folge wird Tim Sandt bewusstlos geschlagen! Dann muss sogar der Notarzt anrücken.

In der diesjährigen Staffel von “Das Sommerhaus der Stars” geht es rund. Denn zuerst wurde Andrej Mangold von Kubilay Özdemir angespuckt – daraufhin hat er und Georgina Fleur das Haus verlassen. Ruhe kehrte deswegen nicht ein, denn dann kam Evanthia Benetatou mit ihrem Verlobten Chris – das sorgte besonders bei Andrej Mangold und Jennifer Lange für Unmut.

Tränen, Wut & ein Krankenwagen – die nächste Folge eskaliert komplett. Die Promi-Paare kämpfen in der Show um stolze 50.000 Euro – dafür müssen die Kandidaten auch einige Spiele bewältigen. Doch bei der nächsten Challenge scheint einiges schief zu gehen, wie RTL.de berichtet.

Achtung, Spoiler!

Wer nicht wissen will, wie es weitergeht, sollte jetzt nicht weiterlesen. In der kommenden Folge müssen die Promis beim Spiel “Tierisch blind” ihr Können unter Beweis stellen. Mit Tierkostümen müssen die männlichen Kandidaten durch Parcours – die Frauen geben dabei Anweisungen. Der Kandidat, welcher das Herz-Piñata zerstört, hat das Spiel gewonnen und ist safe – das jeweilige Paar kann dann nicht nominiert werden. Und dann ist es auch schon passiert: Nach einer Anweisung von seiner Frau schleuderte Michael Tomaschautzki den Stock nach vorne – dabei traf er Tim Sandt. Mit voller Wucht hat er den Stock gegen den Kopf bekommen!

Der Freund von Annemarie Eilfeld sackte daraufhin zusammen und ging zu Boden – dort blieb er bewusstlos liegen. Seine Frau Annemarie Eilfeld rannte sofort zu ihm – kurz danach kommt auch der Notarzt. "Er hat ihm richtig auf den Kopf geschlagen. Ich hoffe, er ist nicht tot!", zeigte sich Denise Kappès schockiert. Danach kam er in ein Krankenhaus und wurde untersucht.