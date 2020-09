Sommerhaus der Stars 2020: So ticken Henning Merten & Denise Kappés!

Seit rund einem Jahr sind Henning Merten und Denise Kappés ein Paar. Nun wird ihre Beziehung auf eine harte Probe gestellt, denn die beiden ziehen ins „Sommerhaus der Stars“. Ob ihre Liebe das überstehen wird?

Denise wurde 2016 unter ihrem Geburtsnamen Denise Temlitz bekannt, als sie bei „Der Bachelor“ versuchte, Leonard Freier zu erobern. Sie verließ die Sendung als Viertplatzierte. Anschließend kam sie in die Schlagzeilen, weil sie mit dem Gewinner der „Bachelorette“ 2015, Patrick Cunika, kurz nach der Ausstrahlung eine Beziehung begann. Schon nach wenigen Monaten verlobten sie sich. Nach der Trennung lernte sie schnell Ex-Mann Patrick Kappés kennen, doch die Trennung folgte, als Denise gerade mit dem gemeinsamen Sohn schwanger war. Denise ist gelernte Einzelhandelskauffrau, hat einen eigenen Kosmetiksalon und arbeitet momentan als Influencerin.

Henning Merten veröffentlichte erste Single

Henning bezeichnet sich selbst als Entertainer und Schauspieler. Seit er mit Denise zusammen ist, ist er hauptsächlich als Influencer tätig. Er ist zwar nur 1,64 m groß, hat aber eine umso größere „Berliner Schnauze“. Im August 2019 veröffentlichte er mit „Summergirl“ seine erste eigene Single. Denise ist im dazugehörigen Video Clip zu sehen.

Das Promi-Paar wünscht sich ein gemeinsames Kind

Seit rund einem Jahr sind die beiden ein Paar und leben gemeinsam mit Denises eineinhalb Jahre altem Sohn Ben in einem großen Haus mit Garten. Henning zog schon nach ein paar Tagen bei ihr ein. Der 32-Jährige hat zwei leibliche Töchter und eine Stieftochter aus seiner Beziehung mit Ex-„Berlin Tag und Nacht“-Darstellerin Anne Wünsche mit in die Patchworkfamilie gebracht. Die Beziehung des Paares wird medial häufig thematisiert und auch infrage gestellt, da die beiden kurz zuvor noch in anderen festen Händen waren. Der Traum der beiden ist es, ein eigenes zu Haus bauen und ein gemeinsames Kind zu bekommen. Die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ zeigen RTL und TVNOW am 9. September 2020 um 20:15 Uhr. Mehr News zum „Sommerhaus der Stars“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.