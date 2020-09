Sommerhaus der Stars 2020: So ticken Georgina Fleur & Kubilay Özdemir privat!

Spiel, Spaß und Spannung: Das erwartet die Fans in der diesjährigen Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“. Mit Georgina Fleur und Kubilay Özdemir zieht ein sehr temperamentvolles und streitlustiges Promi-Paar in die Villa – aber wie ticken die beiden eigentlich privat?

Georgina Fleur, bürgerlich Georgina Bülowius, ist als Model tätig und war schon in mehreren TV-Formaten zu sehen. Sie hat keine Berufsausbildung abgeschlossen und wurde 2012 durch ihre Teilnahme bei „Der Bachelor“ bekannt, wo sie den fünften Platz belegte. 2013 war sie bei „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“ zu sehen, außerdem kennt man sie aus Formaten wie „Promi Big Brother“ oder „Das große Promiboxen“. Georgina liebt das Luxusleben und zeigt sich entsprechend auch bei Social Media.

Kubilay Özdemir hat eine eigene Firma

Kubilay ist in Deutschland geboren und ging in der Türkei in den Kindergarten und zur Grundschule. In Deutschland hat er sich vom Hauptschulabschluss bis zum Studium auf dem zweiten Bildungsweg hochgearbeitet und gründete nach seinem Abschluss seine eigene Firma. Heute hat er einen eigenen Apartmentkomplex und eine eigene Online-Firma.

Der erste gemeinsame Auftritt des Paares

Seit rund zwei Jahren sind die beiden zusammen. „Das Sommerhaus der Stars“ ist der erste gemeinsame Auftritt des temperamentvollen Paares – Bisher hat Georgina Kubilay beispielsweise bei Instagram immer unkenntlich gemacht und es gab keine öffentlichen Auftritte. Sie führen eine sehr emotionale und intensive Beziehung mit extrem temperament-vollen Streitereien. Georgina nennt Kubilay „Kubi“, er nennt sie stets beim vollen Namen. Abkürzungen kann er nicht leiden – und erst recht nicht, wenn jemand den Namen von Georgina abkürzt. Wie sich das Promi-Paar im Sommerhaus geben wird? Und wie Georgina Fleur und Kubilay Özdemir wohl bei den anderen Kandidaten ankommen werden? Die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ zeigen RTL und TVNOW am 9. September 2020 um 20:15 Uhr. Mehr News zum „Sommerhaus der Stars“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.