Sommerhaus der Stars 2020: Notarzt-Einsatz!

Was ist da nur im “Sommerhaus der Stars” los? In den ersten Folgen ist in der diesjährigen Staffel schon einiges passiert. Erst mussten Georgina Fleur und Kubilay Özdemir das Haus verlassen und die Nachrücker Eva Benetaou zieht mit ihrem Verlobtem Chris sorgten vor allem bei Andfrej Mangold und Jennifer Lange für viel Zündstoff. Nun muss auch noch der Notarzt anrücken!

Im “Sommerhaus der Stars” gibt es so viel Drama, wie selten. Und die Eskalation scheint kein Ende zu nehmen, denn erst in der vergangenen Folge hat es zwischen den Promis wieder ordentlich geknallt. Ein Teaser zur nächsten Episode verspricht erneut viel Unruhe, denn nun gibt es sogar einen Notarzt-Einsatz.

Notarzt muss anrücken

In der RTL-Show müssen die Promis zahlreiche Challenges bewältigen – einige sind ziemlich lustig, bei anderen wird hingegen eine Höchstleistung gefordert. Bei einem Spiel scheint sich Tim Sandt so schwer zu verletzen, dass er von einem Notarzt behandelt werden muss. In dem teaser ist zu sehen, wie er mit einem Kostüm auf dem Boden liegt. Seine Freundin scheint bei den dramatischen Szenen einen Nervenzusammenbruch zu haben. “Wenn da irgendetwas jetzt passiert ist”, sagt sie.

Der Zoff geht in die nächste Runde

Später zur Nominierung scheint Tim Sandt aber wieder fit zu sein – offenbar ist nichts ernsthaftes passiert. Dennoch war das wohl ein krasser Schock-Moment für Tim Sandt und Annemarie Eilfeld. Und auch der Zoff geht in die nächste Runde – für besonders viel Unruhe sorgt mal wieder Evanthia Benetatou. Auch Annemarie Eilfeld scheint mit Diana Herold und Michael Tomaschautzki wieder aneinanderzugeraten. “Ich weiß nicht, wie dringend ihr 50.000 Euro nötig habt, aber dann überweise ich euch die eben”, sagt die ehemalige DSDS-Kandidatin zu dem Paar. RTL und TVNOW zeigen “Das Sommerhaus der Stars” immer mittwochs und sonntags um 20:15 Uhr. Mehr News zum “Sommerhaus der Stars“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.