Sommerhaus der Stars 2020: Kubilay Özdemir sorgt für Eskalation!

In den letzten Staffeln von „Das Sommerhaus der Stars“ hat es immer wieder zwischen den Kandidaten gekracht. Doch die diesjährige Staffel toppt nochmal alles: Schon in der ersten Folge kommt es zur Mega-Eskalation!

Einige Promis halten im „Sommerhaus der Stars“ bis zum Ende durch, einige wollen die Villa auch schnell wieder verlassen – so beispielsweise Michael Wendler und Laura Müller. Und bei einigen Kandidaten gibt es besonders viel Drama – dazu zählen unter anderem Elena Miras oder Helena Fürst.

Andrej Mangold kann Tränen nicht zurückhalten

Die 8 Promi-Paare führt dieses Jahr nach Bocholt, wo diesmal die Villa steht – aufgrund der Corona-Pandemie wird die Staffel nicht in Portugal, sondern in Deutschland produziert. Richtig viel Krach gab es erst in der Staffel von 2019 – doch in der diesjährigen Staffel geht so richtig die Post ab. Da kann sogar Ex-Bachelor Andrej Mangold seine Tränen nicht mehr zurückhalten.

Georgina Fleur & Kubilay Özdemir ecken bei den Reality-Stars an

Doch weshalb kam es in der ersten Folge eigentlich zum Streit? „Wir sind am Arsch“, meint Kubilay Özdemir. Sowohl er als auch seine Freundin Georgina Fleur ecken bei den anderen Kandidaten ziemlich an. Neben einigen Challenges kommt es dann zum echten Drama der Reality-Stars. „Ich habe sowas Respektloses noch nie erlebt“, so Andrej Mangold. „Die will ich im Knast sehen!“, zeigt sich Kult-Auswanderer Andreas Robens wütend.

Streit gerät völlig außer Kontrolle

Zuerst kommt es zu einem Kartoffel-Krieg in der Küche – später gerät dann Kubilay Özdemir mit Andrej Mangold und Andreas Robens in einen riesigen Streit, welcher kurz vor der absoluten Eskalation stand. Denn es blieb dabei nicht nur bei verbalen Attacken. Seitdem herrscht schlechte Stimmung bei den Reality-Stars – über der Villa in Bocholt ziehen jedenfalls dunkle Wolken auf. Was da genau vorgefallen ist? Das zeigt RTL in der ersten Folge von „Das Sommerhaus der Stars“ am Mittwoch um 20:15 Uhr. Mehr News zum „Sommerhaus der Stars“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.