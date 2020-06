Sommerhaus der Stars 2020: Georgina Fleur kehrt nicht zurück!

Die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ wurde bei RTL noch nicht mal ausgestrahlt. Dennoch sind bereits einige Details durchgesickert: Georgina Fleur und ihr Verlobter Kubilay Özdemir sind freiwillig aus der Promi-Villa ausgezogen.

„Das Sommerhaus der Stars“ wird seit einigen Tagen in Bocholt aufgezeichnet. Doch schon jetzt gibt es den ersten handfesten Skandal: Georgina Fleur und Kubilay Özdemir sind freiwillig aus der Show ausgestiegen, wie RTL.de berichtet. Hintergrund soll ein heftiger Streit gewesen sein – unklar ist aber, was genau vorgefallen ist.

Georgina Fleur kehrt nicht zurück

Georgina Fleur wollte in der neuen Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ erstmals ihren Verlobten vorstellen. Das wird nun eine kurze Präsentation, denn nach drei Tagen war schon wieder Schluss. Kurz nach dem freiwilligen Abgang soll Georgina Fleur laut Medienberichten mit ihrem Verlobten wieder in die Promi-Villa zurückgekehrt sein. Das ist aber jedoch nicht der Fall, wie RTL nun klarstellt. „Die BILD-Geschichte ist eine Ente. Sie ist nicht mehr im Haus“, stellt ein Sendersprecher gegenüber KUKKSI klar. Der TV-Star feiert also definitiv kein Comeback in der Show.

Diese Promis sorgen für Zündstoff

Fakt ist aber: Schon vor der Ausstrahlung ist in der Promi-Villa ziemlich viel los. Wegen der Corona-Pandemie wir die diesjährige Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ erstmals nicht in Portugal gedreht, sondern in Bocholt. Neben Georgina Fleur könnten auch noch andere Kandidaten für ordentlich Zündstoff sorgen. Denn Andrej Mangold und Jennifer Lange treffen in dem Haus auf Evanthia Benetatou – beide Girls kämpften im Finale von „Der Bachelor“ damals um den Rosenkavalier. Eva hatte jedoch das Nachsehen und ging als Zweite aus der Show. Die beiden früheren Kontrahentinnen müssen derzeit unter einem Dach wohnen – ob das gut gehen wird? Die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ zeigt RTL wahrscheinlich ab Juli. Schon gelesen? Georgina Fleur: Geheimnis um ihren Verlobten gelüftet!