Sommerhaus der Stars 2020: Eva kickt Andrej und Jenny knallhart raus!

Im “Sommerhaus der Stars” war Evanthia Benetatou fiesen Läster-Attacken und Stichelein ausgesetzt. Nun schickt das Bachelor-Babe ihre Erzfeinde nach Hause: Andrej Mangold und Jennifer Lange mussten ihre Koffer verlassen und die Show verlassen!

Zwischen Eva Benetatou und Andrej Mangold sowie Jennifer Lange hat es im “Sommerhaus der Stars” richtig geknallt. Das Bachelor-Paar war von Eva absolut nicht begeistert – und das bekam sie auch zu spüren! Denn immer wieder lästerten Andrej und Jenny über die ehemalige Flugbegleiterin.

Andrej Mangold und Jennifer Lange müssen gehen

Beim Spiel “Reiner Wein” kamen unschöne Wahrheiten ans Tageslicht. Der Kandidat mit dem meisten Stichelein hatte am Ende ein volles Glkas Wein und gewann das Spiel. Eva musste bei der Challenge viel ertragen – aber genau deswegen gewann die Beauty auch das Spiel. Dann bekam sie einen Brief. Sie hat mit der gewonnenen Challenge nicht nur einen Nominierungsschutz, sondern durfte als Belohnung auch ein Paar sofort nach Hause schicken. Eva Benetatou musste nicht lange überlegen: “Andrej und Jennifer müssen sofort das Haus verlassen!”, sagte sie. Die anderen Kandidaten waren in einer Schock-Starre – Annemarie Eilfeld brach sogar in Tränen aus. “Das ist so krass!”, sagte Lisha. “That’s the game!”, reagierte Jennifer Lange vorerst gelassen. Doch ihr großer Ausraster kam dann nur wenige Augenblicke im Haus.

Eva Benetatou spricht über Hass im Sommerhaus

Erst kürzlich sprach Eva Benetatou über den Hass im Sommerhaus. “Was hinter unserem Rücken gesprochen wurde und die Beleidigungen kann man gar nicht in Worte fassen. Man wusste, dass zwar gelästert wird. Es ist aber sehr interessant, was da vorgefallen ist und gesagt wurde. Ich hätte von den anderen mehr Anstand erwartet. Das ist insgesamt eine menschliche Enttäuschung”, sagte Eva Benetatou kürzlich im exklusiven Interview mit KUKKSI. Und auch ihr Verlobter war fassungslos: “Man geht mit einigen Erwartungen rein und wusste vorher, dass es nicht einfach wird. Dass es aber so heftig wird, hätte niemand erwartet”, erzählte uns Chris. RTL und TVNOW zeigen “Das Sommerhaus der Stars” immer mittwochs und sonntags um 20:15 Uhr. Mehr News zum “Sommerhaus der Stars“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.