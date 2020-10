Sommerhaus der Stars 2020: Eva Benetatou darf ein Paar rauswerfen!

Evanthia Benetatou hatte es in der diesjährigen Staffel von “Das Sommerhaus der Stars” alles andere als einfach. Denn Andrej Mangold und Jennifer Lange machten ihr das Leben in der Show schwer. Doch wendet sich das Blatt in der Show.

Im “Sommerhaus der Stars” bildeten sich zwei Lager: Team Andrej oder Team Eva. Während Iris und Peter Klein sich mit der ehemaligen Flugbegleiterin und ihrem Verlobten Chris anfreundeten, standen die anderen Promi-Paare eher auf der Seite des Bachelors. Eva Benetatou musste viele Beleidigungen und Lästereien über sich ergehen lassen – doch damit setzt sie jetzt endgültig einen Schlussstrich!

Achtung, Spoiler!

Wer nicht wissen will, wie es weitergeht, sollte nicht weiterlesen! In der kommenden Folge von “Das Sommerhaus der Stars” geht es mal wieder mächtig zur Sache und auch diesmal eskaliert der Zoff mal wieder zwischen Evanthia Benetatou sowie Andrej Mangold und Jennifer Lange. Das Spiel “Reinen Wein einschenken” kann das ehemalige Bachelor-Babe für sich entscheiden, wie bereits in der Folge auf TVNOW zu sehen ist. Damit hat die Ex-Flugbegeleiterin einen Nominierungsschutz und kann nicht aus der Show gewählt werden.

Eva kickt dieses Paar aus der Show

Doch dann hat RTL noch eine ganz besondere Überraschung für Eva und Chris. “Liebe Eva, du musstest heute viel Kritik einstecken, aber du hast dich der Konfrontation gestellt”, heißt es dann in einem Brief, welchen die Brünette vorliest. “Das wird nun belohnt: Du und dein Partner seid von der nächsten Nominierung geschützt und du hast nun die Chance, zu kontern: Du allein entscheidest, wer sofort das Haus verlassen muss”, steht weiter in dem Schreiben. Ihre Entscheidung war für sie sofort klar: Andrej Mangold und Jennifer Lange müssen das Haus sofort verlassen! Einige andere Mitbewohner reagieren absolut schockiert – darunter auch Annemarie EIlfeld und Lisha, welche dann sogar einige Tränen vergießen. RTL und TVNOW zeigen “Das Sommerhaus der Stars” immer mittwochs und sonntags um 20:15 Uhr. Mehr News zum “Sommerhaus der Stars“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.