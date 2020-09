Sommerhaus der Stars 2020: Dieses Promi-Paar muss gehen!

“Das Sommerhaus der Stars” hat es diesmal in sich. Nachdem Georgina Fleur und Kubilay aus der Villa ausziehen mussten, hat RTL für Ersatz gesorgt: Evanthia Benetatou und ihr Verlobter Chris! Zwischen der ehemaligen “Bachelor”-Kandidatin und Andrej Mangold und Jennifer Lange ging der Streit in die nächste Runde.

Ex-Bachelor-Konkurrentin Jenny Lange und Andrej Mangold waren von dem Einzug von Evanthia Benetatou und Chris total schockiert. “Andrej und Jenny – ihr seid richtig am Arsch. Ich schwöre es euch: Das sind Eva und Chris”, kündigt Mitbewohnerin Denise Kappès an. “Die ist schon bei der Begrüßung fake, Alter. Voll unnötig, dass die hier sind. Falsche Menschen brauche ich nicht”, so Andrej Mangold kurz nach der Begrüßung. Der Rosenkavalier verweigerte dann später sogar eine Aussprache von Evanthia Benetatou.

Und auch bei der Nomierung ging der Streit zwischen dem ehemaligen Bachelor-Babe und dem Paar in die nächste Runde. “Unseres Erachtens hatten wir keinen guten Start. Chris und ich haben extrem gelitten und uns unwohl gefühlt”, begann Eva ihr Statement. Und auch bei den anderen Paaren hat sie keinen guten Stand. “Red doch nicht so einen Quatsch! Bullshit!”, so Tim Sandt.

Und nun ist auch klar, für wen diesmal Schluss ist! Die Promi-Paare haben entschieden, wer das Haus verlassen muss: Für Diana Herold und ihr Mann Michael ist Schluss. RTL und TVNOW zeigen “Das Sommerhaus der Stars” immer mittwochs und sonntags um 20:15 Uhr. Mehr News zum “Sommerhaus der Stars“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.